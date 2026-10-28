Atlético Tucumán y Platense se juegan el pase a la final de la Copa Argentina

El Decano y el Calamar se enfrentarán este miércoles en Salta por un lugar en la definición del certamen. Ambos equipos buscarán dar un paso histórico y mantener viva la ilusión de conquistar el título.

Hoy 12:00

Atlético Tucumán y Platense protagonizarán este miércoles un duelo decisivo por las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde ambos conjuntos buscarán conseguir el boleto a la gran final del torneo nacional.

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Los dos equipos llegan con la ilusión de conquistar un título que podría cambiar el balance de sus temporadas, teniendo en cuenta que atraviesan un panorama complicado en el Torneo Clausura y en la tabla anual. El ganador de esta semifinal enfrentará en la definición al vencedor del cruce entre Boca y Banfield.

Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, llega fortalecido tras vencer por 1-0 a Tigre en Victoria, resultado que le permitió alcanzar los 17 puntos en la Zona B del Clausura y mantener sus posibilidades de avanzar a los playoffs.

En su recorrido por la Copa Argentina, el Decano eliminó a Sportivo Barracas por 2-1, superó a Talleres por 3-0 y goleó 4-0 a Independiente. En los cuartos de final dejó en el camino a Independiente Rivadavia, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario e imponerse por 3-2 en los penales, con una destacada actuación del arquero Luis Ingolotti.

El conjunto tucumano buscará disputar la segunda final de Copa Argentina de su historia, después de haber alcanzado esa instancia en 2017, cuando terminó como subcampeón.

Por su parte, Platense, conducido por Martín Palermo, también llega con una victoria reciente. El Calamar derrotó por 2-1 a Gimnasia de Mendoza como visitante, aunque sus 14 puntos en el Clausura lo mantienen lejos de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Su camino en la Copa Argentina comenzó con una victoria por 1-0 frente a Argentino de Monte Maíz. Posteriormente, eliminó por penales a San Martín de San Juan e Instituto, mientras que en cuartos de final derrotó por 1-0 a Estudiantes para alcanzar por primera vez las semifinales del certamen.