Se escrutó más del 85% de las urnas: el bloque de Netanyahu suma 53 escaños frente a los 48 de Eisenkot

El bloque de Netanyahu se situaba por delante de la alianza liderada por el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, aunque ninguno reunía el respaldo suficiente para formar gobierno por sí solo.

Hoy 10:42

Israel deberá esperar al escrutinio definitivo para saber quién formará el próximo Gobierno. El bloque del primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene ventaja en el recuento parcial, pero no alcanza la mayoría de 61 escaños en la Knesset, mientras los partidos árabe-israelíes registran un resultado que podría resultar decisivo en las negociaciones.

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Con los resultados oficiales aún incompletos, el bloque de Netanyahu se situaba por delante de la alianza liderada por el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, aunque ninguno reunía el respaldo suficiente para formar gobierno por sí solo.

Tanto Netanyahu como Eisenkot reclamaron el derecho a recibir del presidente Isaac Herzog el mandato para intentar formar una coalición.

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El premier israelí se dirigió a los seguidores reunidos en la sede electoral de Jerusalén y pidió esperar los “resultados reales” de las elecciones, aunque defendió la formación de un gobierno de “derecha fuerte”. Por su parte, el principal opositor y ex jefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot aseguró que “los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de octubre”, en referencia al ataque de Hamas de 2023 que desencadenó la guerra de Gaza.

Con el 85,6% de los votos escrutados, el bloque de Netanyahu tiene 53 escaños y el de Eisenkot, 48; los partidos árabes suman 19

Con el 85,6% de los votos escrutados (el 92,9% de las urnas) a las 14:32 (hora de Israel), los resultados parciales dan 53 escaños al bloque que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y 48 al de la oposición que encabeza Gadi Eisenkot, según el panel electoral de The Times of Israel. Ninguno llega a los 61 que se necesitan para la mayoría en la Knesset, que tiene 120 escaños. Los dos partidos de mayoría árabe, la Lista Conjunta (12) y Raam (7), suman 19 y no integran ninguno de los dos bloques.

El Likud, el partido de Netanyahu, es la primera fuerza, con 26 escaños, y Yashar, el de Eisenkot, es la segunda, con 21. El bloque de Netanyahu incluye además a los dos partidos ultraortodoxos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá (7 cada uno), a Poder Judío (Otzma Yehudit), el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir (7), y al Sionismo Religioso, del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich (6). El de Eisenkot, a Juntos (B’Yachad), de Naftali Bennett (12), a los Demócratas, de Yair Golan (8), y a Yisrael Beytenu, de Avigdor Liberman (7).

Por debajo del umbral del 3,25% quedan por ahora los Reservistas (2,63%), Pueblo de Israel (1,61%) y Público Jaredí (0,19%). La participación al cierre de las urnas fue del 77,7%, frente al 70,6% de 2022.