Cande Tinelli respondió a las críticas por su cuerpo y cuestionó los comentarios discriminatorios

La influencer salió al cruce de una usuaria que cuestionó su aspecto físico después de compartir un video de su entrenamiento en el gimnasio.

Hoy 17:12

Candelaria Tinelli volvió a quedar en el centro de la atención en las redes sociales luego de responder a los comentarios que recibió por su aspecto físico. La hija de Marcelo Tinelli había publicado un video en el que mostraba parte de su rutina de entrenamiento para ganar fuerza, pero una crítica de una usuaria desató su reacción.

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“Qué comience por comer”, escribió una internauta en referencia a su apariencia. Ante ese mensaje, la influencer respondió con firmeza y cuestionó la diferencia de trato que existe según la contextura física de una persona.

“Che, bardear a una flaca es igual que bardear a una gorda, eh. No hay diferencia”, expresó Cande, quien remarcó que las agresiones relacionadas con el cuerpo pueden resultar dañinas independientemente de la talla.

La discusión continuó con un mensaje en el que la influencer hizo referencia a sus propias experiencias y a las dificultades personales que atravesó. “Desde que nací tengo trastornos y un montón de mambos detrás de un cuerpo que quizás ni sabés. No opinen sin saber porque a mí me puede afectar igual que a una persona con obesidad”, sostuvo.

Además, pidió mayor responsabilidad al momento de realizar comentarios sobre la apariencia de los demás: “Así que cuidado con las palabras y con lo que dicen”.

Más tarde, Candelaria compartió una captura de su respuesta en sus historias de Instagram y volvió a expresar su malestar. “Hoy me levanté con el cuchillo entre los dientes. ¿Qué onda bardear a las flacas? ¿Puedo bardear yo a las gordas entonces?”, planteó.

En el mismo mensaje, cuestionó este tipo de comportamientos y vinculó la discusión con la salud mental, la discriminación y la violencia en las redes sociales. “Aplica a todos los cuerpos, eh”, remarcó.

Con su descargo, Cande Tinelli puso el foco en el impacto de los comentarios sobre la apariencia física y reclamó que se eviten las descalificaciones, sin importar las características corporales de quien las recibe.