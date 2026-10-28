Flávio Bolsonaro agradeció a Javier Milei por ayudarlo a salir de Brasil: “Gracias por su valentía y sentido de justicia”

El excandidato presidencial brasileño publicó un comunicado tras llegar a Estados Unidos, luego de abandonar su país y pasar por Argentina. Se autoproclamó presidente electo, denunció una persecución política y destacó el respaldo de Javier Milei y Donald Trump.

Hoy 18:05

El senador brasileño Flávio Bolsonaro agradeció públicamente al presidente Javier Milei por su ayuda para salir de Brasil, luego de arribar a Estados Unidos junto a su familia. El dirigente, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo, difundió un comunicado en el que denunció una persecución política y se presentó como el verdadero presidente electo de su país.

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“Ante todo, quisiera agradecer al presidente Javier Milei por su valentía, su sentido de la justicia y de la legalidad, así como al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme”, expresó Bolsonaro en su mensaje.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro también destacó el respaldo del mandatario norteamericano y aseguró que Estados Unidos representa un espacio de libertad para quienes comparten sus ideales políticos.

La declaración se conoció después de que se confirmara su llegada a Miami, tras un recorrido que incluyó su salida de territorio brasileño, el ingreso a la Argentina por Puerto Iguazú y un vuelo privado con escala en Guayaquil, Ecuador.

La polémica por la participación del Gobierno argentino

La salida de Bolsonaro generó una fuerte controversia debido a que la Justicia brasileña había dispuesto una prohibición para abandonar el país y la entrega de sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Según publicó Infobae, el Gobierno argentino colaboró en la coordinación del operativo que permitió al dirigente viajar hacia Estados Unidos. La información señala que Milei y funcionarios de su administración estaban al tanto de las gestiones.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que Bolsonaro y sus familiares ingresaron con documentación válida y que no existían impedimentos legales registrados para su entrada a la Argentina.

El episodio provocó cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclamaron explicaciones sobre la posible intervención de organismos nacionales en el traslado del dirigente brasileño.

Bolsonaro desconoció su derrota electoral

En su comunicado, Flávio Bolsonaro también cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales, en las que Lula da Silva consiguió la reelección, y aseguró que su salida de Brasil respondió a la necesidad de evitar una supuesta persecución judicial.

El senador rechazó que su partida constituyera una fuga y sostuvo que decidió abandonar el territorio brasileño para continuar con su actividad política desde el exterior.

Además, apuntó contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil y denunció que las instituciones judiciales actúan para limitar a los sectores opositores.

El caso amenaza con profundizar las tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil, en un contexto de fuertes diferencias políticas entre Milei y Lula da Silva, agravadas por el respaldo del mandatario argentino a la candidatura presidencial de Bolsonaro.