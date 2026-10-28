Con Rulli como figura, el Manchester City venció a Brighton y sigue firme en la League Cup

Tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos, el elenco de Enzo Fernández se quedó con la tanda de penales por 4 a 3 en el marco de la cuarta ronda del certamen inglés.
Gerónimo Rulli tuvo una noche inolvidable en Inglaterra. El arquero argentino se convirtió en el gran protagonista de la clasificación del Manchester City a los cuartos de final de la Copa de la Liga, luego de atajar dos penales en la definición frente al Brighton, tras un emocionante empate 2-2 en el tiempo reglamentario.
El equipo dirigido por Enzo Maresca sufrió más de lo esperado en el Etihad Stadium y necesitó de una actuación determinante del guardameta campeón del mundo para mantenerse en carrera por la defensa del título.
El encuentro comenzó complicado para el conjunto local. A los 30 minutos, Malick Yalcouyé abrió el marcador para Brighton, que sorprendió con su intensidad y puso en dificultades a la defensa del City.
Sin embargo, antes del descanso apareció Mateo Kovacic, quien convirtió el empate con un remate desde afuera del área y permitió que los Ciudadanos se fueran al entretiempo con el marcador igualado.
En el inicio del complemento, Brighton volvió a golpear. Apenas dos minutos después de la reanudación, Georginio Rutter aprovechó una asistencia de Jaouen Hadjam para establecer el 2-1 y devolverle la ventaja al equipo visitante.
El Manchester City tuvo que reaccionar nuevamente y encontró la igualdad a falta de veinte minutos para el cierre. Vitor Reis desvió un tiro libre ejecutado por Rayan Cherki y marcó el 2-2 que terminó llevando la definición a los penales.
El conjunto visitante estuvo cerca de quedarse con la clasificación en los minutos finales, cuando Mats Wieffer estrelló un remate en el palo y dejó al City al borde de la eliminación.
La definición desde los doce pasos tuvo a Gerónimo Rulli como protagonista absoluto. El arquero argentino apareció en el momento más importante y sostuvo las ilusiones de su equipo con dos intervenciones decisivas.
Luego de que Mateo Kovacic fallara su ejecución para Manchester City, el guardameta respondió de manera espectacular y contuvo los remates de Yasin Ayari y Lewis Dunk, dos atajadas consecutivas que terminaron inclinando la serie a favor del conjunto inglés.
Con esas intervenciones, Manchester City ganó la tanda por 4-3 y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, desatando el festejo de sus compañeros y los hinchas presentes en el estadio.
La actuación del argentino fue determinante en una noche en la que los Ciudadanos estuvieron dos veces en desventaja y no lograron imponer su superioridad durante los 90 minutos.
Rulli pasó a ser el gran héroe de la clasificación y volvió a demostrar su capacidad para responder en definiciones desde los doce pasos, una especialidad que esta vez le permitió al Manchester City seguir soñando con otro título en Inglaterra.