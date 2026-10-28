Con Rulli como figura, el Manchester City venció a Brighton y sigue firme en la League Cup

Tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos, el elenco de Enzo Fernández se quedó con la tanda de penales por 4 a 3 en el marco de la cuarta ronda del certamen inglés.

Hoy 19:27

Gerónimo Rulli tuvo una noche inolvidable en Inglaterra. El arquero argentino se convirtió en el gran protagonista de la clasificación del Manchester City a los cuartos de final de la Copa de la Liga, luego de atajar dos penales en la definición frente al Brighton, tras un emocionante empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

El equipo dirigido por Enzo Maresca sufrió más de lo esperado en el Etihad Stadium y necesitó de una actuación determinante del guardameta campeón del mundo para mantenerse en carrera por la defensa del título.

El encuentro comenzó complicado para el conjunto local. A los 30 minutos, Malick Yalcouyé abrió el marcador para Brighton, que sorprendió con su intensidad y puso en dificultades a la defensa del City.

Sin embargo, antes del descanso apareció Mateo Kovacic, quien convirtió el empate con un remate desde afuera del área y permitió que los Ciudadanos se fueran al entretiempo con el marcador igualado.

Manchester City sufrió y Rulli mantuvo viva la ilusión

En el inicio del complemento, Brighton volvió a golpear. Apenas dos minutos después de la reanudación, Georginio Rutter aprovechó una asistencia de Jaouen Hadjam para establecer el 2-1 y devolverle la ventaja al equipo visitante.

El Manchester City tuvo que reaccionar nuevamente y encontró la igualdad a falta de veinte minutos para el cierre. Vitor Reis desvió un tiro libre ejecutado por Rayan Cherki y marcó el 2-2 que terminó llevando la definición a los penales.

El conjunto visitante estuvo cerca de quedarse con la clasificación en los minutos finales, cuando Mats Wieffer estrelló un remate en el palo y dejó al City al borde de la eliminación.

Rulli atajó dos penales consecutivos y desató el festejo

La definición desde los doce pasos tuvo a Gerónimo Rulli como protagonista absoluto. El arquero argentino apareció en el momento más importante y sostuvo las ilusiones de su equipo con dos intervenciones decisivas.

Luego de que Mateo Kovacic fallara su ejecución para Manchester City, el guardameta respondió de manera espectacular y contuvo los remates de Yasin Ayari y Lewis Dunk, dos atajadas consecutivas que terminaron inclinando la serie a favor del conjunto inglés.

Con esas intervenciones, Manchester City ganó la tanda por 4-3 y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, desatando el festejo de sus compañeros y los hinchas presentes en el estadio.

La actuación del argentino fue determinante en una noche en la que los Ciudadanos estuvieron dos veces en desventaja y no lograron imponer su superioridad durante los 90 minutos.

Rulli pasó a ser el gran héroe de la clasificación y volvió a demostrar su capacidad para responder en definiciones desde los doce pasos, una especialidad que esta vez le permitió al Manchester City seguir soñando con otro título en Inglaterra.