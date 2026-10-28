EN VIVO I El Inter Miami de Messi va por la recuperación ante Cincinnati por la MLS

El equipo dirigido por Kily González buscará recuperarse de su última derrota y seguir prendido en los primeros puestos de la Conferencia Este. Lionel Messi podría estar desde el arranque.

Hoy 20:16

El Inter Miami de Lionel Messi recibirá este miércoles a FC Cincinnati, en un encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Major League Soccer (MLS). El partido se disputará desde las 20.30 (hora argentina) en el Nu Stadium, con el objetivo de sumar puntos importantes en la recta final de la temporada regular. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

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