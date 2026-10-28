El riesgo país subió a 763 puntos y cayeron los bonos y las acciones argentinas por el efecto Brasil

Los mercados argentinos cerraron este miércoles con resultados negativos, afectados por la incertidumbre financiera tras la reelección de Lula da Silva en Brasil. Los bonos perdieron las ganancias iniciales y el índice Merval retrocedió un 1,2%.

Hoy 19:37

Los mercados financieros argentinos cerraron este miércoles 28 de octubre con resultados negativos, en medio de la incertidumbre regional provocada por las elecciones presidenciales en Brasil. Los bonos soberanos en dólares retrocedieron, el riesgo país subió a 763 puntos básicos y las acciones argentinas volvieron a registrar pérdidas, afectadas por el comportamiento de la Bolsa de San Pablo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante las primeras operaciones de la jornada, los títulos públicos habían mostrado señales de recuperación. Sin embargo, las ganancias iniciales se revirtieron y los bonos terminaron con una caída promedio del 1,3%.

En consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan avanzó 16 unidades y se ubicó en los 763 puntos básicos, después de haber registrado una baja durante la rueda anterior.

Las acciones argentinas volvieron a caer por el efecto Brasil

El mercado accionario también presentó resultados negativos. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 1,2% y cerró en 95.552 puntos, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron nuevas pérdidas.

Entre los papeles más afectados se destacaron Telecom Argentina, con una baja del 4,2%, y Banco Supervielle, que perdió un 4% en el mercado estadounidense.

La tendencia negativa estuvo vinculada con el comportamiento de la Bolsa brasileña, donde el índice Bovespa cayó un 2,7% y terminó en 171.006 puntos.

El mercado de Brasil acumuló así su tercera jornada consecutiva de retrocesos, luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial del domingo.

El resultado electoral generó incertidumbre entre los inversores y provocó una fuerte volatilidad en los activos financieros brasileños, con consecuencias sobre las cotizaciones argentinas.

La incertidumbre regional mantiene en alerta a los inversores

La reacción de los mercados frente al resultado electoral brasileño continúa condicionando las decisiones de inversión en la región. La caída de los activos del principal socio comercial de Argentina también repercute sobre los bonos y las acciones locales.

En Brasil, los bonos soberanos en dólares finalizaron con una pérdida promedio del 0,5%, mientras que el riesgo país aumentó cinco unidades hasta alcanzar los 184 puntos básicos.

Por su parte, las principales acciones brasileñas que cotizan en Wall Street también registraron pérdidas. Bradesco cayó un 6,2%, Banco Itaú retrocedió un 3,4% y Petrobras perdió un 1,1%.

YPF y Vista Energy lograron cerrar con ganancias

A pesar del panorama negativo para buena parte del mercado argentino, las empresas vinculadas al sector energético consiguieron resultados positivos durante la jornada.

Las acciones de YPF que cotizan en Wall Street avanzaron un 1,8% y alcanzaron los 49,31 dólares, mientras que Vista Energy registró una mejora del 1%.

El comportamiento de estas compañías estuvo acompañado por la evolución de los precios internacionales del petróleo, en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Mientras tanto, los inversores continúan atentos a la evolución de los mercados brasileños y a las perspectivas de la economía argentina, en un escenario de volatilidad que mantiene bajo presión a los activos financieros locales.