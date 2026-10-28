Mitre Básquet salió al cruce de Bruno Ingratta tras sus críticas al estado de la cancha

El Aurinegro respondió mediante un comunicado oficial a los cuestionamientos del entrenador de Belgrano BBC. Aseguró que su estadio fue habilitado por la Federación Santiagueña de Básquetbol, detalló las mejoras realizadas y pidió que los reclamos se canalicen por las vías institucionales.

Hoy 20:23

La polémica por el estado de la cancha de básquet del Club Atlético Mitre sumó un nuevo capítulo. Luego de las fuertes declaraciones de Bruno Ingratta, entrenador de Belgrano BBC, quien cuestionó las condiciones del campo de juego del elenco del 8 de Abril tras el partido correspondiente a la sexta fecha del PreFederal, desde la cuenta oficial de Mitre Básquet respondieron con un contundente comunicado oficial.

En el documento, Mitre manifestó su desconcierto por las expresiones del entrenador y defendió el trabajo realizado para mejorar sus instalaciones. Además, remarcó que la cancha cuenta con la habilitación de la Federación Santiagueña de Básquetbol.

“El Club Atlético Mitre manifiesta su desconcierto a las declaraciones realizadas a través de una red social por el Sr. Bruno Ingratta, entrenador del Club Belgrano, quien expresó su enojo y disconformidad con el estado de nuestra cancha, solicitando que se revea su habilitación para la disputa de próximos partidos, con el fin de justificar el resultado deportivo de su equipo”, expresó la institución.

La respuesta de Mitre a las críticas de Ingratta

Desde el club consideraron que los cuestionamientos públicos deben realizarse con responsabilidad y respeto, especialmente cuando involucran el trabajo de una institución deportiva.

“Como institución deportiva, consideramos que este tipo de manifestaciones deben realizarse con responsabilidad, respeto y conocimiento de las circunstancias, especialmente cuando se cuestiona públicamente el trabajo y el compromiso de una institución que, al igual que las demás, trabaja diariamente para promover y desarrollar el deporte”, señalaron.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la aclaración sobre la habilitación del escenario deportivo, que había sido cuestionada por el entrenador de Belgrano BBC.

“Destacamos que la cancha del Club Atlético Mitre fue habilitada por la Federación Santiagueña de Básquetbol, luego de que nuestra institución trabajara para subsanar las observaciones oportunamente formuladas por dicha entidad”, afirmaron.

Las mejoras que destacó el club

En su descargo, Mitre también enumeró una serie de inversiones y trabajos realizados en el estadio para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

Entre las principales intervenciones, la institución mencionó la renovación del sistema de iluminación mediante la instalación de diez reflectores LED, la reubicación de los relojes de 24 segundos y la adquisición de 200 sillas destinadas a brindar mayor comodidad a los espectadores.

Según explicaron, estas acciones forman parte de un proceso de mejoramiento de las instalaciones y de las condiciones generales para la práctica del básquet.

“Los cuestionamientos deben canalizarse por las vías institucionales”

El Aurinegro reconoció que las instalaciones deportivas pueden presentar aspectos por mejorar, pero sostuvo que cualquier observación debe realizarse a través de los canales correspondientes y con fundamentos técnicos.

“El Club Atlético Mitre reconoce que toda instalación deportiva puede estar sujeta a observaciones y oportunidades de mejora. Sin embargo, entendemos que los cuestionamientos deben canalizarse por las vías institucionales correspondientes y sustentarse en criterios técnicos, evitando expresiones públicas que puedan afectar injustamente el trabajo y la imagen de una institución”, remarcaron.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con el desarrollo del básquet santiagueño y con el cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades federativas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el básquetbol santiagueño, con el cumplimiento de las disposiciones federativas y con el mejoramiento permanente de nuestras instalaciones. El esfuerzo realizado y las inversiones efectuadas merecen, como mínimo, ser considerados con objetividad y respeto”, concluyó el comunicado.

Cómo comenzó la polémica

La controversia se inició después del encuentro entre Mitre y Belgrano BBC, disputado en el estadio 8 de Abril por la sexta fecha del PreFederal de básquet.

Tras reconocer la superioridad deportiva del Aurinegro, Bruno Ingratta cuestionó públicamente las condiciones de la superficie de juego y aseguró que había mosaicos quebrados, pozos sin tapar y líneas desmarcadas.

“No se puede habilitar una cancha de la forma que habilitan la de Mitre”, había manifestado el entrenador, quien también advirtió que los jugadores se resbalaban y tenían temor de sufrir caídas.

Ingratta había aclarado que sus críticas no estaban dirigidas contra el club, al que manifestó tenerle aprecio, sino contra las condiciones de la cancha y los responsables de autorizar su utilización.

Ahora, con la respuesta oficial de Mitre, la polémica pone nuevamente en discusión las condiciones de los escenarios deportivos y los criterios de habilitación de las canchas del básquet santiagueño.