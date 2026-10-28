Quién era la joven argentina que murió en el trágico choque de trenes en España

Ana Martina Conte Grand era oriunda de San Juan, trabajaba como podóloga y se había radicado en Andalucía. Viajaba junto a su hermano, quien sobrevivió al accidente y permanece hospitalizado.

Hoy 20:02

La tragedia ferroviaria que sacudió a España este miércoles 28 de octubre dejó entre sus víctimas fatales a Ana Martina Conte Grand, una joven argentina oriunda de San Juan que vivía en Andalucía y trabajaba como podóloga. Su muerte fue confirmada luego del violento choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia de Toledo.

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Según informó TN, la joven tenía 29 años y viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas en el accidente. El hombre logró sobrevivir al impacto, aunque sufrió heridas y debió ser trasladado a un hospital de Toledo.

Ana Martina era licenciada en Podología, carrera que había estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), al igual que su hermano. Ambos compartían su profesión y habían desarrollado un emprendimiento dedicado a la atención de pacientes.

Los hermanos contaban con un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales. La joven había trabajado en San Juan hasta 2025, cuando decidió trasladarse a España y establecerse en Andalucía, donde continuaba desarrollando su actividad profesional.

La tragedia que conmocionó a España

El accidente ocurrió este miércoles por la mañana, alrededor de las 8.54, cerca de la estación de Urda, en la provincia española de Toledo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un tren de alta velocidad de Renfe chocó desde atrás contra una formación de la empresa Iryo que se encontraba detenida sobre las vías.

La violencia del impacto provocó que dos vagones cayeran por un terraplén, mientras los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para asistir a los pasajeros y rescatar a las personas atrapadas.

Según el balance difundido durante la jornada, el siniestro dejó al menos 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, aunque las autoridades advirtieron que las cifras podían modificarse a medida que avanzaran los trabajos de rescate e identificación.

Buscan a otro argentino que viajaba en uno de los trenes

Mientras se conocían detalles sobre la identidad de Ana Martina, la Cancillería argentina confirmó que otro ciudadano del país continuaba con paradero desconocido.

Se trata de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que reside en España desde 2002 y que viajaba desde Madrid hacia Sevilla en el vagón 8 de una de las formaciones accidentadas.

Sus familiares iniciaron una intensa búsqueda y recorrieron distintos hospitales de la zona con la esperanza de obtener información sobre su estado.

Por su parte, la Embajada argentina en Madrid y los consulados nacionales en España mantienen contacto con las familias afectadas y trabajan para brindar la asistencia necesaria.

La muerte de Ana Martina Conte Grand generó una profunda conmoción y sumó dolor en la Argentina por una tragedia que dejó decenas de víctimas y mantiene en vilo a numerosas familias.