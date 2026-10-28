Sorpresa en el barrio Borges por la inesperada aparición de un kakuy

El ave, conocida por su particular canto y por protagonizar una de las leyendas más populares de Santiago del Estero, sorprendió a un vecino que compartió las imágenes con el WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama.

Hoy 20:04

Una visita muy especial sorprendió a un vecino del barrio Borges, en la ciudad de Santiago del Estero, durante una agradable tarde de primavera. Se trata de un ejemplar del kakuy, una de las aves más emblemáticas de la provincia, cuya presencia quedó registrada en fotografías.

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El vecino decidió compartir las imágenes a través del WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama, con la intención de mostrar este particular encuentro con la fauna autóctona.

“Soy vecino del barrio Borges. Comparto estas imágenes que son, a mi parecer, importantes. Una visita del pájaro kakuy en esta hermosa tarde de primavera.”, expresó en el mensaje que acompañó las fotografías.

El kakuy es un ave conocida por su particular canto nocturno y su notable capacidad para camuflarse entre los árboles, gracias a los colores de su plumaje, que se asemejan a la corteza de las ramas.

Además, ocupa un lugar muy especial en la cultura santiagueña por la tradicional leyenda del kakuy, transmitida de generación en generación y profundamente arraigada en el folclore provincial.

La aparición de esta ave en el barrio Borges permitió al vecino registrar un momento poco habitual y compartirlo con la comunidad, destacando la presencia de la fauna silvestre en distintos sectores de la ciudad.