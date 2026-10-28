Así reflejaron los medios del mundo la autoproclamación de Flávio Bolsonaro como presidente electo

Medios de Brasil y del mundo reflejaron sus declaraciones tras la derrota frente a Lula. Mientras algunos destacaron su autoproclamación como presidente electo, otros señalaron que luego cambió su mensaje por “líder de Brasil”.

Hoy 20:43

Las declaraciones de Flávio Bolsonaro desde Estados Unidos tuvieron repercusión en medios brasileños e internacionales, que reflejaron con distintos enfoques el mensaje difundido tras su derrota en el balotaje del domingo 25 de octubre. La primera versión de su carta lo presentaba como el “verdadero presidente electo de Brasil”, pero minutos después modificó el texto y reemplazó esa expresión por “líder de Brasil”.

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En Brasil, uno de los enfoques más destacados fue precisamente esa rectificación. CNN Brasil tituló “Flávio recua em carta com teor golpista e se diz ‘líder do Brasil’”, que en español significa “Flávio da marcha atrás en una carta de tono golpista y se presenta como ‘líder de Brasil’”. El medio puso el acento en el cambio de su mensaje y en la continuidad de sus acusaciones contra la Justicia Electoral y el Supremo Tribunal Federal, sin aportar pruebas que las respaldaran.

Por su parte, Folha de S.Paulo publicó el título “Em carta divulgada por aliados, Flávio Bolsonaro se diz presidente eleito do Brasil após chegar aos EUA fugido”. En español, “En una carta difundida por aliados, Flávio Bolsonaro se declara presidente electo de Brasil tras llegar a Estados Unidos después de huir”. Su cobertura destacó la primera versión del comunicado y la llegada del senador a territorio estadounidense.

El portal UOL también hizo referencia al contenido del mensaje y a sus dos formulaciones. Su titular fue “Em carta golpista, Flávio se diz ‘presidente eleito’ e ‘líder do Brasil’”, traducido como “En una carta de tono golpista, Flávio se presenta como ‘presidente electo’ y ‘líder de Brasil’”. El encabezado reunió las dos expresiones que marcaron la controversia.

En tanto, Exame eligió destacar la derrota electoral y su traslado a Estados Unidos. Su titular señaló: “Derrotado por 4 milhões de votos, Flávio Bolsonaro se diz ‘líder do Brasil’ após fugir para os EUA”. En español, “Derrotado por cuatro millones de votos, Flávio Bolsonaro se presenta como ‘líder de Brasil’ tras huir a Estados Unidos”.

Qué destacaron los medios internacionales

Fuera de Brasil, las coberturas también reflejaron el alcance de las declaraciones, aunque con diferentes énfasis.

El diario español El País publicó una nota titulada “La carta completa de Flávio Bolsonaro desde Estados Unidos: ‘Soy el verdadero presidente electo’ de Brasil”. En la actualización de su cobertura, explicó que una primera versión difundida por aliados fue retirada y reemplazada por otra en la que el senador cambió la expresión “presidente electo” por “líder de Brasil”. El medio señaló que, pese a la modificación, mantuvo sus acusaciones contra Lula y el Tribunal Supremo.

La cadena alemana Deutsche Welle, en su edición en inglés, tituló “Bolsonaro lands in US, declares himself ‘president elect’ of Brazil”, es decir, “Bolsonaro llega a Estados Unidos y se declara ‘presidente electo’ de Brasil”. Su enfoque inicial estuvo centrado en la llegada del senador a Florida y en su decisión de reivindicarse como ganador de los comicios.

Por su parte, el diario británico The Guardian reflejó la versión posterior del comunicado con el título “Flávio Bolsonaro calls himself the ‘leader of Brazil’ after fleeing to Miami”: “Flávio Bolsonaro se presenta como ‘líder de Brasil’ tras trasladarse a Miami”. De ese modo, destacó la rectificación del mensaje y su salida del país después de perder las elecciones.

La agencia internacional Reuters, en su primer despacho sobre las declaraciones, utilizó el título “Flavio Bolsonaro declares himself rightful president-elect of Brazil”, que puede traducirse como “Flávio Bolsonaro se declara el legítimo presidente electo de Brasil”. El informe destacó sus cuestionamientos al proceso electoral y su decisión de encabezar la oposición desde Estados Unidos.

La comparación de los titulares muestra que la cobertura se concentró en dos aspectos: la reivindicación inicial de Flávio Bolsonaro como supuesto ganador de las elecciones y el cambio posterior de su discurso. Mientras algunos medios priorizaron la autoproclamación, otros destacaron la marcha atrás y su intención de continuar la actividad opositora desde el exterior.