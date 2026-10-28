Tras una persecución, aprehendieron a “Pibe Burgos” por el hurto de $4 millones en una concesionaria

El sospechoso fue localizado durante un rastrillaje en el barrio Las Violetas de Frías, luego de la denuncia por el faltante de dinero en una concesionaria. Durante el procedimiento secuestraron $43.120 en efectivo y debieron solicitar apoyo policial ante incidentes con familiares del hombre.

Hoy 19:41

Un hombre conocido como “Pibe Burgos” fue aprehendido este miércoles por la tarde en la ciudad de Frías, en el marco de la investigación por el presunto hurto de $4 millones de una concesionaria de automotores. El sospechoso fue localizado en una zona montuosa del barrio Las Violetas, donde habría intentado escapar al advertir la presencia policial.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 17.20, cuando efectivos de la Sección Robo y Hurto realizaban tareas investigativas y un rastrillaje en inmediaciones del pasaje Alfonso Monti. Según el informe policial, los uniformados divisaron al hombre oculto entre la maleza y, al intentar identificarlo, este emprendió la fuga.

La persecución continuó a pie hasta que los efectivos lograron reducirlo e identificarlo. Posteriormente, solicitaron la colaboración de otras unidades móviles debido a que, según el parte, familiares del sospechoso habrían intentado entorpecer el procedimiento y agredir al personal policial.

Tras el traslado a la dependencia policial, se realizó un cacheo superficial en presencia de un testigo y se secuestraron $43.120 en efectivo, discriminados en billetes de distintas denominaciones. Además, intervino personal de Criminalística para realizar las tareas correspondientes.

La aprehensión se produjo horas después de la denuncia por el faltante de $4 millones en la concesionaria Norden Automotores, ubicada en calle Alvear al 784, en el barrio Centro. De acuerdo con la presentación inicial, el dinero fue advertido como faltante cuando un empleado se disponía a preparar el efectivo para realizar un depósito bancario. Luego, el propietario revisó las cámaras de seguridad y señaló a “Pibe Burgos” como el hombre que habría ingresado al comercio.

Por el momento, el informe policial no establece que los $43.120 secuestrados durante el procedimiento correspondan al dinero denunciado como sustraído.

La causa quedó bajo la intervención de la fiscal Analía Nóblega, quien dispuso la aprehensión del sospechoso, su traslado a la Comisaría Comunitaria N.º 60 y la intervención de Criminalística. Las actuaciones continúan para avanzar con la investigación del presunto hurto.