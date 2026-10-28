Faenaron un vacuno de más de 400 kilos y sospechan de una banda que ya dio otros golpes

El hecho ocurrió en un establecimiento rural del paraje Pradera del 25, en el departamento Juan Felipe Ibarra, sobre la Ruta 92. Los delincuentes escaparon al advertir la presencia del encargado y dejaron abandonados los restos del animal.

Hoy 19:32

Un nuevo caso de abigeato fue denunciado en un establecimiento rural del departamento Juan Felipe Ibarra, donde desconocidos faenaron un vacuno de más de 400 kilos y se llevaron la carne. En el lugar dejaron la cabeza, las patas y las vísceras del animal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la denuncia, el encargado del campo recibió cerca de las 13.30 un mensaje de WhatsApp que alertaba sobre movimientos sospechosos de personas desconocidas en los alrededores de la propiedad. Cuando se presentó en el lugar, los presuntos delincuentes escaparon para evitar ser descubiertos.

Posteriormente, al recorrer el establecimiento, el responsable encontró huellas de motovehículos y de una camioneta. Al seguir los rastros, llegó hasta el sector donde habían quedado los restos del vacuno, lo que permitió advertir que se había producido una faena clandestina.

El hecho ocurrió en inmediaciones del paraje Pradera del 25, sobre la Ruta 92, una zona rural donde, según manifestó el denunciante, ya se habrían registrado otros episodios con características similares.

Al momento de radicar la denuncia, el encargado indicó que no contaba con nombres concretos de posibles sospechosos. Sin embargo, manifestó sus sospechas de que los responsables serían los mismos que habrían cometido otros hechos en la región, debido a que repetirían una modalidad de actuación similar.

La investigación quedó en manos de la Policía, que deberá analizar los rastros encontrados y las circunstancias del hecho para intentar identificar a los responsables. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre el recupero de la carne sustraída.