Cancillería confirmó que al menos una argentina murió en la tragedia ferroviaria de España

El Gobierno argentino confirmó que una ciudadana del país falleció en el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en Toledo. Además, continúa la búsqueda de un argentino de 51 años. La tragedia dejó decenas de muertos y heridos.

Hoy 18:34

La Cancillería argentina confirmó que al menos una ciudadana argentina murió en el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, donde dos trenes de alta velocidad protagonizaron una violenta colisión que dejó decenas de víctimas fatales y numerosos heridos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada por medios argentinos como Ana María Conte Grand. Mientras tanto, continúa la búsqueda de otro ciudadano argentino que viajaba en una de las formaciones involucradas en el siniestro.

Se trata de Agustín Randazzo, de 51 años, quien reside en Madrid desde 2002 y cuyo paradero permanece desconocido desde el momento del accidente. Sus familiares iniciaron una intensa búsqueda para obtener información sobre su situación.

Cómo ocurrió el trágico accidente ferroviario en España

El siniestro ocurrió durante la mañana de este miércoles, en las inmediaciones de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad que circulaban en la misma dirección chocaron violentamente.

De acuerdo con las primeras informaciones, una formación de Renfe impactó desde atrás contra un tren de la empresa Iryo que se encontraba detenido sobre las vías.

La magnitud del impacto provocó importantes daños en los vagones y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con la participación de bomberos, equipos sanitarios, fuerzas de seguridad y personal especializado en rescate.

El número de fallecidos ascendió a al menos 64 personas, según los balances difundidos durante la jornada, mientras que numerosos pasajeros debieron recibir asistencia médica por heridas de distinta gravedad.

Las autoridades españolas advirtieron que el balance de víctimas podría modificarse a medida que avanzaran las tareas de búsqueda, rescate e identificación.

El comunicado de Cancillería argentina

Tras conocerse la tragedia, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino manifestó su solidaridad con España y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“La República Argentina expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”, señaló la Cancillería a través de un comunicado oficial.

Además, la Embajada argentina en España y el Consulado General en Madrid activaron mecanismos de asistencia y seguimiento para determinar la situación de los ciudadanos argentinos que pudieran haber viajado en los trenes accidentados.

En paralelo, las autoridades españolas continúan trabajando para esclarecer las circunstancias que provocaron la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.

La tragedia generó una profunda conmoción en España, donde el Gobierno anunció tres días de luto oficial en homenaje a las víctimas del accidente.