El Liverpool de Alexis eliminó al Chelsea de Barco de la League Cup por penales

Tras el 1 a 1 en los 90 minutos, los Reds se quedaron con la tanda de penales por 6 a 5. Mac Allister convirtió el Colo falló el suyo para los Blues.

Hoy 19:23

Valentín Barco vivió una noche amarga en Inglaterra. El futbolista argentino falló su remate en la definición por penales y Chelsea quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa luego de caer por 6-5 frente a Liverpool, tras igualar 1-1 en los 90 minutos del encuentro correspondiente a la cuarta ronda del certamen.

El duelo se disputó este miércoles en Anfield, donde los dos equipos protagonizaron un encuentro muy disputado que terminó resolviéndose desde los doce pasos. El conjunto local consiguió el boleto a los cuartos de final, mientras que los Blues se despidieron de la competencia.

Durante el tiempo reglamentario, Morgan Rogers abrió el marcador para Chelsea a los 40 minutos, mediante un penal. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que Cody Gakpo igualó para Liverpool a los 43, también desde los doce pasos.

En el complemento, ninguno de los equipos logró romper la igualdad y el encuentro terminó 1-1, por lo que la clasificación debió definirse mediante una tanda de penales.

El penal fallado por Valentín Barco

El momento más complicado para el argentino llegó durante la definición. Barco se hizo cargo de una de las ejecuciones de Chelsea, pero su remate terminó estrellándose contra el palo, dejando al conjunto londinense en una situación comprometida.

El exjugador de Boca había ingresado durante el segundo tiempo y disputó 22 minutos, después de permanecer tres encuentros sin sumar participación con el equipo dirigido por Xabi Alonso.

En la tanda también fallaron Emanuel Emegha y Wesley Fofana para Chelsea, mientras que Pedro Neto, Morgan Rogers, Roméo Lavia, Jordan Henderson y Levi Colwill consiguieron convertir sus respectivos disparos.

Finalmente, Liverpool se impuso por 6-5 en los penales y dejó afuera al conjunto londinense, que deberá concentrarse en sus próximos compromisos de la Premier League.

Alexis Mac Allister convirtió y festejó la clasificación

La otra cara de la moneda fue para Alexis Mac Allister, quien tuvo una participación positiva en la clasificación de Liverpool.

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina ingresó durante los últimos nueve minutos del encuentro y posteriormente se hizo cargo de una de las ejecuciones en la tanda de penales.

Mac Allister convirtió su remate y contribuyó a la victoria de los Reds, que también contaron con las conversiones de Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola y Joe Gómez.

Por su parte, Kostas Tsimikas y Ryan Gravenberch fallaron sus respectivos disparos, aunque Liverpool logró quedarse con la clasificación.

De esta manera, los dos argentinos vivieron sensaciones opuestas en Anfield: mientras Barco sufrió la eliminación de Chelsea tras fallar su penal, Mac Allister celebró junto a Liverpool el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.