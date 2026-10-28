YPF proyecta inversiones por US$44.000 millones en cinco áreas de Vaca Muerta

La petrolera prevé presentar en las próximas semanas proyectos para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Hoy 19:28

YPF avanza con un nuevo plan para ampliar la producción de petróleo en Vaca Muerta, con cinco proyectos que demandarían inversiones estimadas en US$44.000 millones a lo largo de los próximos 26 años. La compañía prevé presentar en las próximas semanas las solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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La iniciativa comprende las áreas Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza, ubicadas en el norte de la formación neuquina y operadas por la petrolera estatal, que posee una participación cercana al 40% en los proyectos.

De acuerdo con las proyecciones de la empresa, el desarrollo de estos bloques requerirá la perforación de aproximadamente 2.200 pozos y permitirá alcanzar una producción máxima conjunta de 270.000 barriles diarios de petróleo no convencional. Se trata de un plan de largo plazo que apunta a incrementar la capacidad productiva y fortalecer el potencial exportador del sector energético argentino.

La presentación ante el RIGI forma parte de la estrategia de expansión de YPF en el segmento del petróleo shale, que registró un crecimiento durante el tercer trimestre de 2026. Entre julio y septiembre, la producción no convencional promedió los 224.000 barriles diarios, un 32% más que en el mismo período de 2025.

Actualmente, la compañía produce alrededor de 245.000 barriles de petróleo por día y tiene como objetivo alcanzar los 250.000 barriles diarios hacia fines de 2026. Estas cifras reflejan la relevancia que adquirió Vaca Muerta dentro de la estructura productiva de la empresa.

El desarrollo de las cinco áreas demandará importantes desembolsos para la perforación, la construcción de infraestructura y la ampliación de la capacidad de transporte. En ese contexto, la adhesión al RIGI aparece como una herramienta para encuadrar inversiones de gran escala, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el régimen.

Con este plan, YPF busca aumentar los volúmenes de producción y generar mayores oportunidades de exportación, en un escenario en el que el desarrollo de los recursos no convencionales ocupa un lugar central en las perspectivas energéticas del país.