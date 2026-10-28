Trump se despegó de Flávio Bolsonaro tras su autoproclamación como presidente de Brasil

El mandatario estadounidense aseguró que no se involucrará en la decisión del senador brasileño, quien desconoció el resultado electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Hoy 19:27

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no intervendrá en la decisión del senador brasileño Flávio Bolsonaro de proclamarse como el “verdadero presidente” de Brasil, luego de su derrota electoral frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Consultado sobre las declaraciones del dirigente brasileño, Trump evitó respaldar públicamente su postura y señaló: “No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”.

El mandatario estadounidense también fue consultado sobre los motivos por los que su gobierno permitió el ingreso de Bolsonaro a Estados Unidos. En ese sentido, sostuvo que, a su entender, el senador y sus familiares recibieron un trato injusto durante el proceso electoral, aunque aclaró que no tomó partido en los comicios.

“Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección”, expresó Trump, quien agregó que suele señalar aquellas situaciones que considera inapropiadas. Además, aseguró que no había mantenido una conversación con Bolsonaro desde su llegada al país norteamericano.

Las declaraciones se produjeron después de que el senador brasileño difundiera un mensaje en el que se presentó como el “verdadero presidente” de Brasil. Posteriormente, circuló otra versión del comunicado en la que se definía como el “líder” de la oposición, que aseguró que encabezará desde Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro perdió el balotaje del domingo frente a Lula da Silva, quien logró imponerse tras una remontada electoral. Según los datos difundidos en la información de origen, el mandatario brasileño obtuvo una diferencia superior a los cuatro millones de votos.

La salida de Bolsonaro de Brasil se produjo en medio de una investigación por presunta corrupción. De acuerdo con los antecedentes del caso, la Policía Federal brasileña le había cancelado sus pasaportes ordinario y diplomático luego de que no cumpliera con una orden judicial para entregarlos.

El senador viajó primero a Argentina y desde allí partió en un avión privado rumbo a Estados Unidos, con una escala en Ecuador. En el vuelo también viajaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

El Gobierno estadounidense confirmó que permitiría el ingreso de los cuatro integrantes de la familia, aunque no precisó qué tipo de visados les otorgaría para permanecer en el país.