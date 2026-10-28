Video: un choque múltiple en Av. Belgrano dejó importantes daños materiales

El siniestro vial se registró este miércoles por la siesta entre calles Catamarca y Alsina.

Hoy 18:22

Un choque en cadena se produjo durante la siesta de este miércoles sobre avenida Belgrano, en el tramo comprendido entre las calles Catamarca y Alsina, en la ciudad Capital de Santiago del Estero. El accidente involucró a varios vehículos y dejó daños materiales como consecuencia de los impactos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió en una de las arterias importantes de la ciudad, por donde circulan a diario numerosos automovilistas. La colisión provocó inconvenientes momentáneos en el tránsito mientras se desarrollaba la situación en el lugar.

Se aguarda que se conozcan más precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente y las actuaciones realizadas tras el choque.