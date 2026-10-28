Denunciaron el hurto de $4 millones de una concesionaria y las cámaras habrían identificado al sospechoso

El hecho ocurrió en el barrio Centro de la ciudad de Frías. El faltante fue descubierto cuando un empleado se disponía a contar el dinero para realizar un depósito bancario. Al revisar las cámaras de seguridad, el propietario habría identificado al sospechoso.

Hoy 18:33

Una denuncia por el hurto de $4 millones en efectivo movilizó una investigación en una concesionaria de la ciudad de Frías. El hecho fue advertido durante la mañana de este miércoles, cuando un empleado se disponía a realizar un depósito bancario y, al contar el dinero, detectó que faltaba una importante suma.

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El episodio ocurrió alrededor de las 9.50 en el comercio ubicado sobre calle Alvear al 784. Según la denuncia, el dinero iba a ser trasladado a una entidad bancaria de la ciudad para realizar el depósito.

Ante el faltante, el propietario del establecimiento revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. De acuerdo con lo denunciado, las imágenes registraron cerca de las 9.40 el ingreso de un hombre que se habría dirigido directamente hacia un mueble donde estaba guardado el dinero.

El denunciante manifestó reconocer al sospechoso como “Pibe Burgos” y señaló que otros empleados también lo habrían visto en las inmediaciones del comercio minutos antes. Además, indicó que el mueble en el que se encontraba el efectivo no contaba con medidas de seguridad, como candado o caja fuerte.

A partir de estos elementos, la investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el faltante y determinar las responsabilidades correspondientes.

La causa quedó bajo la intervención de la fiscal Analía Nóblega, quien dispuso la recepción de la denuncia, la aprehensión del sospechoso en la vía pública, la colaboración de la Brigada y la realización de un acta de constatación y un croquis ilustrativo. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Comunitaria N.º 60, con posterior elevación a la fiscalía. Hasta el momento, el informe no confirma que la aprehensión se haya concretado.