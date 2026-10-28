Secuestraron leche para bebés falsificada con una toxina que superaba seis veces el límite permitido

El producto imitaba a la marca SanCor Bebé Advance 1 y era comercializado en supermercados y plataformas digitales. Un informe pericial del SENASA determinó que no era apto para el consumo y representaba un grave riesgo para la salud de los lactantes.

Hoy 18:14

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió secuestrar más de 500 unidades de leche en polvo para bebés falsificada que contenía niveles de aflatoxina M1 superiores en más de seis veces al límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. El informe pericial determinó que el producto era no apto para el consumo y representaba un grave peligro para la salud de los lactantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por la distribución y comercialización de leche maternizada adulterada. En total, se realizaron 14 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde también se incautaron un vehículo, teléfonos celulares, computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el representante legal de la firma láctea SanCor, luego de que numerosos padres manifestaran que sus hijos habían presentado distintos efectos adversos tras consumir leche en polvo de esa marca, adquirida en diferentes supermercados.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron determinar que se trataba de una falsificación alimenticia que imitaba a SanCor Bebé Advance 1. Además, establecieron que la mercadería era almacenada en distintos inmuebles y posteriormente distribuida para su comercialización, tanto en comercios físicos como a través de canales de venta online y plataformas digitales.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y se concretaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez. Por la cantidad de domicilios registrados y la dispersión geográfica de los operativos, también participaron efectivos de las divisiones Unidades Operativas Federales de Ezeiza y 25 de Mayo.

Como resultado de los allanamientos, se decomisaron más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada, además de un vehículo, teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo y documentación considerada relevante para la investigación. Asimismo, fueron identificadas cinco personas mayores de edad: dos de nacionalidad argentina, dos ciudadanos chinos y una persona de nacionalidad paraguaya, señaladas como presuntas partícipes de las maniobras investigadas.

Qué reveló el análisis de la leche falsificada

Uno de los aspectos más graves del caso surgió a partir del informe pericial solicitado por la fiscalía e realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Los especialistas detectaron en las muestras analizadas niveles alarmantes de aflatoxina M1, una toxina asociada a la presencia de hongos, cuya concentración superaba en más de seis veces el máximo permitido por la normativa alimentaria.

Según el informe, el producto no era apto para el consumo y constituía un grave peligro para la salud de los lactantes, especialmente porque durante los primeros meses de vida la leche constituye una fuente fundamental de nutrición. La exposición a una sustancia tóxica en un alimento destinado a esa población representa un riesgo sanitario de especial gravedad.

Además de la contaminación detectada, los investigadores advirtieron otras diferencias con respecto al producto original. Entre ellas, se encontraron irregularidades en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida en los envases y errores tipográficos en el packaging: la palabra “Adventencia” aparecía en lugar de “Advertencia”, mientras que “Olico” figuraba en lugar de “Oleico”.

Los envases secuestrados presentaban la identificación de lote L F-011207563, con fecha de elaboración del 10 de enero de 2026 y vencimiento del 10 de enero de 2027.

El operativo permitió retirar de circulación parte de una mercadería considerada de alta peligrosidad para bebés menores de seis meses. No obstante, la información difundida corresponde a los productos falsificados investigados y no implica que toda la producción legítima de la marca se encuentre afectada.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Cecilia Incardona, con la intervención de la Secretaría de la doctora Florencia Soglio. La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina, bajo la órbita del Departamento Federal de Investigaciones, y las personas identificadas junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.