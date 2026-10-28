Sobreseyeron a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves denunciadas por pacientes

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 tomó la decisión por el tiempo transcurrido entre las intervenciones estéticas y el primer llamado a indagatoria. Sin embargo, otras dos causas contra el cirujano continúan en trámite.

Hoy 17:59

La Justicia resolvió sobreseer a Aníbal Lotocki en tres de las cinco causas por lesiones graves iniciadas a partir de denuncias de pacientes que se sometieron a intervenciones estéticas. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17, que tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre los procedimientos y el primer llamado a indagatoria del cirujano.

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Las denunciantes alcanzadas por la resolución son Paola Auzmendi, Beatriz Berger y Julieta Cuadros Miranda. En los tres expedientes, las intervenciones se realizaron hace más de una década y el primer llamado a indagatoria se produjo aproximadamente 15 años después de los tratamientos, un plazo que resultó determinante para la decisión judicial.

De acuerdo con los antecedentes de las causas, los procedimientos cuestionados se llevaron a cabo en septiembre de 2009, en el caso de Auzmendi; en septiembre de 2010, en el de Berger; y en agosto de 2011, en el de Cuadros Miranda.

El tribunal consideró el tiempo transcurrido entre las intervenciones y el avance de las actuaciones para disponer el sobreseimiento de Lotocki en esos tres expedientes.

La resolución, sin embargo, no alcanza a la totalidad de las acusaciones que enfrenta el cirujano, ya que otras dos causas por lesiones graves continúan bajo análisis judicial.

En ese grupo se encuentran los expedientes vinculados con Sandra Domínguez y Yésica Forti, que siguen en trámite ante la Justicia.

En el caso de Forti, las intervenciones se realizaron en 2016, 2019 y 2021, por lo que se trata de procedimientos más recientes que los correspondientes a las otras tres denunciantes.

Por su parte, la causa de Domínguez también continúa abierta. Según los antecedentes del expediente, la mujer fue intervenida por Lotocki en distintas oportunidades entre 2009 y 2015.