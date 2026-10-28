“Divas Nation”: el gran homenaje a las voces femeninas llega al Teatro 25 de Mayo

El espectáculo será presentado el 8 de noviembre y reunirá a seis cantantes de ICONICS, más de 60 voces del Coro Icónico y artistas de distintas disciplinas. La producción y dirección general están a cargo de la santiagueña María Luján Santillán Lencina.

Hoy 17:18

Santiago del Estero se prepara para recibir una propuesta artística de gran despliegue con “Divas Nation”, una superproducción teatral y musical que rendirá homenaje a algunas de las voces femeninas más influyentes de la música internacional.

El espectáculo se presentará el próximo 8 de noviembre en el Teatro 25 de Mayo y tendrá como protagonistas a ICONICS y el Coro Icónico, bajo la dirección y producción general de María Luján Santillán Lencina.

La propuesta recorrerá canciones de grandes referentes del pop, soul, R&B y funk, entre ellas Beyoncé, Whitney Houston, Aretha Franklin, Tina Turner, Christina Aguilera, RAYE y Adele.

Según sus organizadores, se trata de una producción de características inéditas para la escena local, conformada íntegramente por artistas santiagueños y diseñada para ofrecer una experiencia de alto impacto musical y visual.

María Luján Santillán Lencina, detrás de una producción de alto nivel

La dirección artística de “Divas Nation” está a cargo de María Luján Santillán Lencina, vocóloga, investigadora, especialista en voz profesional y pedagogía, productora y cantante.

Su formación incluye estudios y certificaciones internacionales en países como Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Canadá, Brasil, Colombia y Chile. Es diplomada en Voz Profesional por el Vocology Center de Colombia y cuenta con certificaciones del Voice Study Centre del Reino Unido y Estill Voice Training de Estados Unidos, entre otras formaciones.

A lo largo de su trayectoria también se desempeñó como preparadora vocal, docente, jurado en festivales y concursos y cantante. Desde joven desarrolló una importante carrera artística: a los 15 años participó de una masterclass de canto lírico y obtuvo una beca para continuar su formación clásica, mientras que a los 16 años debutó como solista junto a una Orquesta Sinfónica en el Teatro 25 de Mayo.

Además, Santillán Lencina es arquitecta, graduada como abanderada de la Universidad Nacional de Tucumán, y desarrolló una carrera interdisciplinaria que combina la música, la investigación vocal, la pedagogía y la producción artística.

MLSL Vocal Studio, un espacio para formar artistas

La producción de “Divas Nation” surge desde MLSL Vocal Studio, espacio dirigido por María Luján Santillán Lencina y dedicado a la educación, entrenamiento y coaching de voces profesionales y de alto rendimiento.

El estudio trabaja no solamente con artistas, sino también con profesionales que utilizan su voz como herramienta fundamental, como docentes y oradores.

Además de la formación vocal, MLSL Vocal Studio desarrolla producciones musicales y espectáculos que integran a cantantes, músicos, bailarines, actores y coreutas, seleccionados mediante audiciones abiertas.

ICONICS: seis voces santiagueñas en escena

Uno de los pilares de “Divas Nation” será ICONICS, un ensamble vocal femenino de seis solistas creado, producido y dirigido artísticamente por María Luján.

El proyecto se caracteriza por sus interpretaciones de pop, soul, funk y R&B contemporáneo, con arreglos vocales de múltiples voces, complejidad armónica y una fuerte propuesta escénica.

Las seis integrantes de ICONICS estarán al frente del espectáculo y serán acompañadas por un ensamble vocal especialmente creado para esta producción.

Más de 60 voces y 27 canciones

Uno de los grandes atractivos de “Divas Nation” será la participación del Coro Icónico, integrado por más de 60 cantantes que fueron entrenados técnica y estilísticamente por María Luján para este espectáculo.

La propuesta tendrá una duración aproximada de 90 minutos, con música en vivo de manera continua y un repertorio compuesto por 27 canciones.

El espectáculo recorrerá diferentes momentos, desde bloques rítmicos y bailables hasta baladas y momentos de mayor intensidad vocal.

La puesta también contará con la participación de distintas compañías de danza y performance, entre ellas Enraizada, The Funkyes Crew, 7 Seven Crew, Eje Compañía, YG People, entre otras.

De esta manera, la producción combinará música, canto, danza y artes escénicas, acompañadas por un diseño sonoro, monitoreo digital y una propuesta lumínica y estética especialmente desarrollada para la ocasión.

Una producción íntegramente santiagueña

Uno de los aspectos que sus responsables destacan especialmente es que “Divas Nation” está conformado por artistas 100% santiagueños, con el objetivo de demostrar el nivel artístico y técnico que existe en la provincia.

La presentación tendrá como escenario al emblemático Teatro 25 de Mayo, donde las voces de ICONICS, el Coro Icónico y los distintos artistas participantes buscarán recrear el universo de algunas de las grandes divas de la música internacional.

Las entradas para el espectáculo se encuentran disponibles en la boletería del Teatro 25 de Mayo y a través de Norteticket.com.