Un camión volcó toneladas de trigo y bloqueó por completo la Ruta 92

El incidente ocurrió a unos cinco kilómetros de Quimilí, cuando se rompió el enganche del acoplado. El cereal quedó esparcido sobre la calzada y la banquina, lo que obligó a interrumpir el tránsito durante varias horas. No hubo heridos.

Hoy 17:19

Un camión que transportaba trigo protagonizó un incidente este miércoles sobre la Ruta Provincial N.º 92, en el tramo que une las ciudades de Quimilí y Añatuya, luego de que una falla mecánica provocara el desprendimiento del acoplado y el derrame de toda la carga sobre la calzada.

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El hecho se produjo a unos cinco kilómetros de Quimilí, cuando el transporte circulaba en dirección a Añatuya. El vehículo era conducido por un hombre de 60 años, oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Según manifestó el chofer ante las autoridades, mientras se encontraba en movimiento se rompió la lanza de enganche que unía el acoplado con el camión. La falla provocó la desconexión del contenedor y la posterior caída del cereal.

Como consecuencia, miles de kilos de trigo quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica y la banquina, lo que impidió la circulación de vehículos en ambos sentidos y obligó a interrumpir el tránsito mientras se trabajaba para despejar el sector.

Tras el episodio, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 29 y personal de Criminalística se hicieron presentes en el lugar para señalizar la zona, realizar las pericias correspondientes y supervisar las tareas de limpieza.

Los trabajos para retirar el cereal se prolongaron durante varias horas, hasta que las autoridades confirmaron la habilitación total del tránsito en el tramo afectado.

El incidente dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas.