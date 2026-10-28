Flávio Bolsonaro se proclamó “presidente electo” de Brasil desde Estados Unidos

El senador brasileño llegó a Miami tras salir de Brasil por la frontera con Argentina y anunció que conducirá la oposición desde el exterior.

Hoy 17:32

El senador Flávio Bolsonaro se autoproclamó “verdadero presidente electo” de Brasil en una carta difundida este miércoles, luego de viajar a Estados Unidos tras las elecciones del domingo, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

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En el documento, que circuló a través de sus aliados políticos, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro afirmó que continuará su actividad política desde el exterior y que asumirá el liderazgo de la oposición brasileña. También agradeció al presidente argentino, Javier Milei, por su respaldo, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por recibirlo en su país.

La salida de Flávio de Brasil se produjo en medio de una investigación por presunto lavado de dinero. Según la información difundida, el senador cruzó la frontera con Argentina y abordó un avión privado que realizó una escala en Ecuador antes de aterrizar en Miami. El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), había ordenado la entrega de sus pasaportes en el marco de la causa. Flávio, por su parte, niega haber cometido irregularidades.

En su mensaje, el legislador cuestionó el resultado electoral y sostuvo, sin aportar pruebas, que hubo fraude. Entre sus argumentos, denunció una supuesta intervención judicial que habría permitido extender el horario de votación y favorecer a Lula. Sin embargo, los datos citados en la información difundida contradicen su afirmación de que el candidato del PT habría sumado más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta.

La declaración representa un cambio respecto de sus dichos del día anterior, cuando había asegurado que no abandonaría Brasil y que desistiría de intentar anular los comicios. Ahora, justificó su salida al sostener que busca evitar una persecución política y poder continuar con su actividad sin las restricciones que, según afirma, enfrenta en su país.

Flávio también comparó su situación con la de dirigentes que desarrollaron su actividad política desde el exilio y aseguró que no abandonará a sus seguidores. En ese sentido, prometió presentar en los próximos días una estrategia para movilizar a la oposición por vías que calificó como pacíficas y legítimas.

La carta concluye con un llamado a las instituciones brasileñas y a la comunidad internacional para que intervengan ante lo que describió como una crisis institucional. Mientras tanto, el senador insistió en que su salida no significa el fin de su carrera política, sino el comienzo de una nueva etapa de oposición desde Estados Unidos.