Detienen a un hombre por ocultar droga en camioneta en Tucumán

Un hombre fue detenido por Gendarmería al intentar transportar 48 kilos de cocaína ocultos en una camioneta en Tucumán.

Hoy 01:14

En un operativo llevado a cabo por la Gendarmería Nacional Argentina, un hombre fue detenido tras ser sorprendido con

48 kilos de cocaína escondidos en una camioneta pick-up en la provincia de Tucumán. El hecho se produjo en la Ruta Provincial N°307, donde agentes de la Sección "Monteros" del Escuadrón 71 "Aguilares" realizaron una inspección de rutina.

El conductor, que provenía de la ciudad salteña de Cafayate, había llevado a cabo modificaciones en la estructura de la camioneta con el objetivo de ocultar la droga. Durante la revisión, los gendarmes notaron irregularidades significativas en la zona detrás del asiento del acompañante, donde la alfombra se encontraba removida.

Tras realizar una inspección minuciosa, los efectivos de Gendarmería descubrieron un compartimiento oculto entre la pared que separa la cabina de la caja del vehículo. En este espacio, los funcionarios encontraron un total de 45 paquetes que contenían la sustancia prohibida, lo que resultó en la inmediata detención del involucrado.

La operación se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico en la región. Las autoridades han señalado que la detección de este tipo de actividades delictivas es crucial para garantizar la seguridad de la comunidad y frenar el avance del tráfico de drogas.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia, donde se le imputarán los cargos correspondientes por el delito de tráfico de estupefacientes. Este tipo de operativos son parte de una estrategia integral para desarticular las redes de narcotráfico que operan en el norte argentino.

La Gendarmería Nacional ha intensificado sus acciones en las rutas y caminos del país, destacando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la ciudadanía. El trabajo coordinado y la vigilancia constante son fundamentales para lograr resultados efectivos en este ámbito.

Este incidente resalta la importancia de la colaboración entre diferentes organismos de seguridad para combatir el narcotráfico en Argentina. La detección de 48 kilos de cocaína en un solo operativo es un indicativo de la magnitud del problema y la necesidad de mantener una vigilancia constante.