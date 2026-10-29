El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 29 de octubre: anuncian lluvias y una máxima de 26°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con lluvias y chaparrones durante buena parte del jueves. La temperatura máxima será de 26°C, mientras que el viernes se espera una mejora en las condiciones climáticas.

Hoy 01:36

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 29 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad en Santiago del Estero, con probabilidades de lluvias y chaparrones durante distintos momentos del día. La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Las condiciones se mantendrán durante la mañana, cuando se anuncian lluvias y la misma probabilidad de precipitaciones.

Para la tarde, el organismo prevé nuevamente chaparrones, aunque con una probabilidad de lluvias que disminuirá a valores de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y las probabilidades de precipitaciones descenderán a entre el 0% y el 10%.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sector noroeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que en el resto de la jornada se esperan intensidades variables de entre 7 y 22 km/h.

Cómo estará el tiempo el viernes en Santiago del Estero

Para el viernes 30 de octubre, el SMN anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 30°C.

Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche estará parcialmente nublado, con escasas o nulas probabilidades de precipitaciones.

De esta manera, el viernes se presentará con temperaturas más elevadas y condiciones más estables, luego de un jueves en el que las lluvias serán protagonistas durante buena parte de la jornada.