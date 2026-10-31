Milei participó de la inauguración de un auditorio evangélico en Neuquén y destacó la llegada del papa León XIV

El Presidente asistió al acto junto al gobernador Rolando Figueroa, Karina Milei y Martín Menem. Durante su discurso, habló sobre la fe, la moral como política de Estado y la próxima visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

Hoy 20:13

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad contó también con la presencia del gobernador neuquino Rolando Figueroa, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Durante su intervención, el mandatario hizo referencia a la próxima llegada del papa León XIV al país y expresó su expectativa por la visita. “Esta celebración llega en un momento muy especial para la fe en nuestro país, porque en los próximos días tendremos el honor de recibir a León XIV. Lo recibimos dichosos, será motivo de inmensa alegría para los argentinos”, manifestó.

Milei también defendió la orientación moral de su gestión y sostuvo que las decisiones de gobierno deben tomarse a partir de criterios de justicia. “Nosotros aplicamos la moral como política de Estado. Tomamos medidas partiendo desde lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, cuestionó a la dirigencia tradicional y planteó que la política debe apartarse de la búsqueda de poder como objetivo central. “El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre”, señaló. Además, vinculó la justicia con sus convicciones religiosas al sostener que “apartarse del camino de la justicia es hacerlo del sendero que nos lleva a Dios”.

“La política se dedicó a acumular poder y solo dejó miseria. Este es el legado que hemos venido a terminar de una vez y para siempre”, agregó el Presidente.

El acto comenzó a las 19, en coincidencia con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. La presencia de Milei también tuvo como protagonista a Nadia Márquez, una de las referentes de La Libertad Avanza en el Senado e hija del pastor que conduce la congregación anfitriona.

No es la primera vez que el jefe de Estado participa de una actividad vinculada con el ámbito evangélico. El 5 de julio de 2025 había viajado a Resistencia, Chaco, para asistir a la inauguración de Portal del Cielo, presentado como uno de los templos de mayor dimensión del país.