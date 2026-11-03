Francisco Cerúndolo sufrió una lesión y quedó eliminado en su debut en el Masters 1000 de París

El tenista argentino debió abandonar su encuentro frente al francés Arthur Rinderknech por fuertes dolores en la espalda. Había ganado el primer set, pero las molestias físicas le impidieron completar el partido.

Hoy 11:24

Francisco Cerúndolo tuvo un inesperado final de temporada en el Masters 1000 de París, donde debió retirarse este martes durante su partido de primera ronda frente al francés Arthur Rinderknech, debido a molestias en la espalda.

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El argentino, 16° preclasificado del torneo, había comenzado el encuentro con autoridad y se quedó con el primer set por 6-3. Sin embargo, no logró cerrar el partido en el segundo parcial, cuando sacó para ganar con el marcador 5-4 a su favor.

Rinderknech reaccionó, recuperó el quiebre y terminó imponiéndose en el tie-break por 7-2, llevando la definición a un tercer set.

En el parcial decisivo, Cerúndolo comenzó a evidenciar fuertes dolores en la espalda, por lo que solicitó atención médica. Tras perder los primeros dos juegos y encontrarse visiblemente disminuido, decidió abandonar cuando el marcador estaba 6-3, 6-7 (2) y 0-2, desde la perspectiva del argentino.

Cerúndolo cerró la temporada cerca de su mejor registro

La eliminación significó el cierre del año competitivo para el argentino, que terminó a una victoria de igualar los 39 triunfos conseguidos en 2023, su mejor marca personal.

Además, quedó a un partido ganado de alcanzar las diez victorias en torneos Masters 1000 durante 2026. Su actuación más destacada en esta categoría fue en Miami, donde alcanzó los cuartos de final.

Los argentinos que siguen en carrera en París

La salida de Cerúndolo se sumó a las eliminaciones de Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Sebastián Báez, quienes también quedaron fuera del certamen.

De esta manera, Tomás Martín Etcheverry y Thiago Tirante son los dos representantes argentinos que continúan en competencia.

Etcheverry logró una importante victoria frente al ruso Andrey Rublev, mientras que Tirante ingresó al cuadro principal en reemplazo del italiano Flavio Cobolli y espera por el ganador del encuentro entre Jan-Lennard Struff y Arthur Gea.

Así, el tenis argentino sufrió una baja importante en París, con Cerúndolo obligado a despedirse anticipadamente por una lesión que interrumpió su participación en el último tramo de la temporada.