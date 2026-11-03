Detenido joven por intento de robo de moto en San Miguel de Tucumán

Un joven de 18 años fue arrestado en San Miguel de Tucumán tras intentar robar una motocicleta Keller 110, gracias a la intervención de un taxista que alertó a la Policía.

Hoy 17:15

En un reciente suceso ocurrido en San Miguel de Tucumán, un joven de 18 años fue detenido tras intentar robar una motocicleta Keller 110 cc. El hecho tuvo lugar cuando dos delincuentes forzaron la seguridad del vehículo en plena vía pública. La rápida intervención de un taxista, quien observó la maniobra delictiva, fue crucial para alertar a las autoridades policiales.

El incidente se desarrolló en la mañana del 16 de agosto de 2026, aproximadamente a las 6:30 horas. La víctima había estacionado su motocicleta Keller 110 cc en la vereda de un edificio en calle Lamadrid al 900, momento que fue aprovechado por el joven detenido y un cómplice para apoderarse del rodado. Este último forzó la traba de seguridad del vehículo, mientras su acompañante actuaba como vigía.

Una vez que lograron despojar a la víctima de su motocicleta, los delincuentes emprendieron la huida en dirección a La Rioja. Sin embargo, su fuga fue observada por un taxista que, al percatarse del robo, no dudó en avisar de inmediato a la policía, lo que resultó en una persecución exitosa por parte de las fuerzas del orden.

La Policía logró dar alcance al joven detenido en las inmediaciones de avenida Alem y pasaje Fray Manuel Pérez. Durante la detención, el cómplice del joven se dio a la fuga, abandonando el vehículo robado en el proceso. Este tipo de situaciones pone en evidencia la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito.

La investigación del caso está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, liderada por el fiscal Carlos Saltor. En la audiencia correspondiente, el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios formalizó la imputación del joven por el delito calificado como robo de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.

Como parte de las medidas adoptadas, se dispuso que el detenido mantenga ciertas condiciones de conducta que lo mantendrán sujeto al proceso judicial durante un período de 59 días, tiempo en el cual se completará la investigación. Este tipo de medidas son esenciales para asegurar el correcto desarrollo del proceso judicial y prevenir la reincidencia delictiva.

El hecho destaca la creciente preocupación por la seguridad en las calles de San Miguel de Tucumán, donde los robos de vehículos se han incrementado en los últimos años. Las autoridades locales continúan trabajando en estrategias para mejorar la seguridad pública y disminuir la incidencia delictiva en la región.