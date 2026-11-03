Cómo actuar ante un comercio que ignora la garantía de sus productos

En Argentina, más de 3 millones de reclamos se registran anualmente por incumplimientos en garantías de productos. Conocer cómo denunciar estos casos es esencial para proteger tus derechos como consumidor.

Hoy 18:02

En el contexto de Interés General Argentina, es fundamental entender cómo actuar cuando un comercio no respeta la garantía de un producto. La Ley de Defensa del Consumidor, promulgada en 1993, establece derechos que protegen a los consumidores en situaciones de incumplimiento.

Cuando un producto presenta fallas, el consumidor tiene derecho a reclamar la reparación, el cambio o la devolución del dinero. En este sentido, es importante que el consumidor conserve el comprobante de compra y cualquier documentación relacionada con el producto.

El primer paso para denunciar un comercio que no respeta la garantía es dirigirse al propio establecimiento y presentar una queja formal. Si no se obtiene una solución, se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo o a la Secretaría de Comercio, donde se pueden realizar denuncias formales.

Además, los consumidores pueden acudir a organizaciones de defensa del consumidor, como Consumidores Argentinos o la Unión de Usuarios y Consumidores, que ofrecen asesoría y apoyo en estos casos. Estas entidades pueden ayudar a gestionar la denuncia y proporcionar orientación legal.

Es importante mencionar que cada provincia en Argentina puede tener sus propias normativas y procedimientos, por lo que es recomendable informarse sobre las especificidades locales. Esto puede incluir plazos para presentar reclamos o requisitos adicionales.

Asimismo, es posible que las redes sociales y plataformas de opinión también jueguen un papel importante en la visibilidad del problema. Compartir experiencias negativas puede incentivar a los comercios a mejorar su atención al cliente y cumplimiento de garantías.

Por último, si el comercio persiste en su negativa y la situación no se resuelve, se puede considerar la opción de presentar una demanda en el ámbito judicial. En este caso, se recomienda contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derechos del consumidor para evaluar las posibilidades de éxito del reclamo.