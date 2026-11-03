Pozo Hondo: detuvieron a uno de los acusados por el presunto abuso sexual de una adolescente

La detención se concretó este martes. El sospechoso, de apellido Cardozo, quedó alojado en una dependencia policial de la localidad, mientras otros dos jóvenes continúan bajo investigación.

Hoy 18:57

La investigación por la denuncia de abuso sexual contra una adolescente de 15 años en Pozo Hondo registró un avance este martes con la detención de uno de los sospechosos. Se trata de un hombre de apellido Cardozo, quien quedó alojado en una dependencia policial de esa localidad, mientras los investigadores continúan las averiguaciones para determinar la participación de otros dos jóvenes que también estarían vinculados al caso.

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El procedimiento se produjo en el marco de la causa iniciada tras la denuncia de la adolescente, quien habría sido víctima de un ataque sexual durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, luego de asistir a una fiesta en el boliche The King. La investigación busca reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades de cada uno de los sospechosos.

Sin embargo, el caso también abrió un fuerte cuestionamiento sobre las condiciones de funcionamiento del establecimiento, propiedad de Emanuel Jaimez, y los controles que debía realizar el municipio. En ese contexto, los concejales Sánchez y Barraza convocaron a una sesión especial para este miércoles, con el objetivo de obtener explicaciones de las autoridades municipales.

Entre los principales puntos que buscan esclarecer se encuentran el estado de habilitación del boliche, las inspecciones que se realizaron en el lugar y las condiciones de seguridad del predio municipal donde funciona el establecimiento. La iniciativa apunta a conocer si el local cumplía con las exigencias correspondientes y qué controles se habían llevado adelante antes del episodio denunciado.

De esta manera, la causa suma dos frentes de investigación: por un lado, el avance judicial para determinar qué ocurrió aquella madrugada y establecer las responsabilidades penales; por otro, el reclamo institucional para conocer cómo funcionaba el boliche y qué controles ejercía el municipio sobre sus instalaciones.