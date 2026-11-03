El Gobierno propone que las inversiones en Cedear paguen Impuesto a las Ganancias: a quiénes afectaría

La medida forma parte de un proyecto de reforma financiera enviado al Congreso. El cambio alcanzaría a quienes obtengan ganancias por la venta de estos instrumentos de inversión.

Hoy 19:33

El Gobierno de Javier Milei presentó ante el Congreso un proyecto de reforma del mercado de capitales que incluye una modificación impositiva para los Certificados de Depósito Argentinos (Cedear), uno de los instrumentos de inversión más utilizados por los ahorristas. La iniciativa propone que las ganancias obtenidas por su compraventa queden alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

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La propuesta forma parte de la denominada Ley de Competitividad Financiera, un proyecto de 240 artículos que busca modificar distintas normas del sistema financiero argentino. Entre sus disposiciones, plantea eliminar la exención tributaria que actualmente beneficia a las personas físicas que compran y venden Cedear en mercados autorizados.

Los Cedear permiten invertir desde Argentina en acciones de empresas extranjeras, como Apple, Microsoft o Coca-Cola, sin necesidad de abrir una cuenta de inversión en el exterior. Actualmente, las ganancias obtenidas por su venta están exentas del tributo para las personas humanas que cumplen las condiciones legales, aunque los dividendos que distribuyen esas compañías ya se encuentran gravados.

Según establece el artículo 230 del proyecto, la modificación alcanzaría a los certificados adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026, siempre que las acciones extranjeras que representan no cuenten con la misma exención impositiva.

De aprobarse la reforma, los inversores podrían tener que pagar un 15% sobre la ganancia obtenida al vender estos instrumentos. Esto significa que el impuesto no se aplicaría sobre la totalidad del dinero invertido ni por el simple hecho de mantener Cedear en una cartera, sino sobre el resultado positivo de una operación de venta alcanzada por la nueva normativa.

En cambio, los certificados adquiridos antes del 31 de octubre de 2026 conservarían el tratamiento previsto por la legislación vigente, de acuerdo con la redacción de la iniciativa enviada al Congreso.

El argumento del Poder Ejecutivo es que actualmente existe una diferencia impositiva entre quienes compran acciones extranjeras directamente en el exterior y quienes acceden a esos mismos activos mediante Cedear en el mercado argentino. La reforma busca establecer un tratamiento tributario equivalente para ambas modalidades.

Además, el Gobierno sostiene que la modificación permitiría incentivar que una mayor proporción del ahorro de los argentinos se destine a inversiones dentro del país, al eliminar ventajas fiscales asociadas a determinados activos extranjeros.

La propuesta podría generar cambios en las decisiones de los pequeños y medianos inversores, debido a que los Cedear se consolidaron como una alternativa popular para diversificar ahorros y acceder a compañías internacionales.

Por el momento, la modificación no está vigente y deberá ser debatida y aprobada por el Congreso Nacional. Hasta entonces, las operaciones continuarán sujetas al régimen impositivo actualmente aplicable.