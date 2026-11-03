Asaltó un kiosco en Tintina, encerró a la empleada en el baño y escapó con $190.000: terminó detenido

El acusado, de 21 años, amenazó a la trabajadora con un arma blanca. Tras un allanamiento, la Policía recuperó parte del dinero robado y secuestró un cuchillo.

Hoy 18:59

Un joven de 21 años fue detenido en la ciudad de Tintina, acusado de protagonizar un violento asalto a un kiosco del barrio Centro, donde amenazó con un arma blanca a una empleada de 23 años, la encerró en el baño y escapó con aproximadamente $190.000 de la recaudación.

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Según consta en la denuncia, el delincuente ingresó al comercio, ubicado sobre calle San Martín, con el rostro semicubierto por una prenda de color azul y portando un arma punzocortante. Bajo amenazas, obligó a la trabajadora a ingresar al baño del establecimiento para luego apoderarse del dinero que se encontraba en la caja registradora.

Tras la denuncia de la víctima, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 44 de Tintina iniciaron las investigaciones y reunieron elementos de prueba que permitieron solicitar una orden de allanamiento, secuestro y detención ante la Justicia de Control y Garantías.

El procedimiento se concretó durante la tarde del lunes 2 de noviembre, alrededor de las 18 horas, cuando una comisión policial se presentó en un domicilio ubicado también sobre calle San Martín.

En el lugar, los uniformados fueron recibidos por el propietario de la vivienda, un hombre de 40 años, quien autorizó el ingreso. Durante el operativo, los efectivos lograron detener al sospechoso y secuestraron $137.600 en efectivo, además de un cuchillo tipo Tramontina con cabo de madera.

Finalmente, el acusado fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes por el hecho investigado.