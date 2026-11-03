Central Córdoba ya tiene árbitro confirmado para recibir a Lanús por la Liga Profesional

El Ferroviario enfrentará al Granate este domingo 8 de noviembre, desde las 19.30, en el estadio Único Madre de Ciudades. Álvaro Carranza será el juez principal del encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura.

Hoy 19:13

Central Córdoba ya conoce a las autoridades arbitrales para su próximo compromiso en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo santiagueño recibirá a Lanús este domingo 8 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Zona A.

La AFA designó a Álvaro Carranza como árbitro principal del partido, quien estará acompañado por Pablo Acevedo como asistente 1 y Javier Viglietti como asistente 2. Por su parte, Federico Benites será el cuarto árbitro.

En cuanto al sistema de videoarbitraje, Fernando Echenique estará a cargo del VAR, mientras que Lucas Comesaña cumplirá la función de AVAR.

El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio Único Madre de Ciudades y contará con transmisión televisiva de TNT Sports.

De esta manera, el Ferroviario tiene todo definido desde el aspecto organizativo para afrontar un nuevo compromiso en el campeonato, en el que buscará hacerse fuerte ante su público frente al conjunto granate.

Terna arbitral de Central Córdoba vs. Lanús:

Árbitro: Álvaro Carranza.

Asistente 1: Pablo Acevedo.

Asistente 2: Javier Viglietti.

Cuarto árbitro: Federico Benites.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Lucas Comesaña.

Datos del partido: