Cami Homs recordó cómo vivió la exposición mediática tras separarse de Rodrigo de Paul: “Me quedaba sin aire”

La modelo habló sobre el impacto que tuvo la repercusión pública de su ruptura con el futbolista y la presión de los medios durante los primeros meses. También contó cómo sus hijos fueron su principal sostén y se refirió a su nueva vida junto a José Sosa.

Hoy 19:20

Cami Homs recordó uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la exposición mediática que atravesó después de separarse de Rodrigo de Paul. Durante una entrevista en el GrowingVoice Podcast, la modelo habló sobre la presión de las cámaras, los programas de espectáculos y el impacto emocional que tuvo la repercusión de su ruptura, que se produjo a comienzos de 2022, después de una relación de aproximadamente 12 años.

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“Hay muchísimos programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás, y eso es algo que a mí nunca me va a gustar”, expresó. También reconoció que en más de una oportunidad sintió deseos de enfrentarse a quienes hablaban de su vida privada: “Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y con mi forma de ser. Más de una vez quise mandar a la mierda a más de una persona”.

La modelo explicó que la exposición llegó cuando atravesaba un momento de especial vulnerabilidad y que al principio le costaba mucho enfrentarse a los periodistas. “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”, relató sobre aquellos primeros meses.

Sin embargo, aclaró que la percepción pública sobre cómo atravesó la separación no coincide completamente con su experiencia personal. Según contó, sus hijos Bautista y Francesca, fruto de su relación con el futbolista, fueron fundamentales para salir adelante. “La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar”, recordó.

Su nueva vida y la relación con Rodrigo de Paul

Con el paso del tiempo, Homs logró reconstruir su vida sentimental junto al futbolista José Sosa. En la entrevista reconoció que no imaginaba que volvería a formar una familia después de la separación. “Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”, confesó.

Por otro lado, semanas atrás también había hablado sobre el próximo casamiento de De Paul con Tini Stoessel, con quien el futbolista mantiene una relación. En una entrevista con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV, la modelo aseguró que estaba al tanto de la boda y respondió con tranquilidad cuando le preguntaron por el tema: “Sí, claro sabía. Nada, todo bien”.

Consultada sobre si sus hijos le habían contado detalles del evento, explicó que no había recibido comentarios y remarcó que su prioridad es el bienestar de ellos. “Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir”, sostuvo. Luego agregó: “No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

La pregunta sobre una posible invitación a la boda tuvo una respuesta contundente. “No, no, no. Claramente que no”, afirmó. Cuando el cronista insistió sobre qué haría si recibiera una convocatoria, prefirió no profundizar: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”.

De esta manera, Cami Homs volvió a referirse a una etapa que estuvo marcada por la exposición de su vida privada y contó cómo logró dejar atrás aquel momento, apoyándose en sus hijos y construyendo un nuevo proyecto personal y familiar.