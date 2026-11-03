Violencia familiar en el barrio Tarapaya: golpeó a su hija de 18 años cuando intentó defender a una mujer

La joven denunció que su padre la tomó del cabello y le propinó golpes en el rostro y la cabeza. El acusado, de 38 años, fue detenido por orden judicial.

Hoy 18:56

Un hombre de 38 años fue detenido en el barrio Tarapaya, en la zona norte de la ciudad Capital, acusado de agredir violentamente a su hija de 18 años cuando la joven intentó intervenir en una discusión que su padre mantenía con otra mujer.

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Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 14 horas del pasado sábado, cuando el acusado mantenía una acalorada discusión con una mujer dentro de una vivienda. Al intentar defenderla, la joven fue atacada por su propio padre, quien la tomó del cabello y le propinó golpes en el rostro y la cabeza.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un corte en la boca y una fuerte contusión en la cabeza que le afectó temporalmente la audición.

Durante el episodio también se produjo un forcejeo en el que el hombre habría intentado quitarle el teléfono celular bajo amenazas para impedir que pidiera ayuda. Pese a la situación, la joven consiguió salir del domicilio y radicar la denuncia correspondiente.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar solicitó medidas judiciales que fueron autorizadas por la Justicia de Control y Garantías.

En las primeras horas del lunes 2 de noviembre, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 49 se presentaron en un domicilio del barrio Tarapaya, donde el propietario autorizó el ingreso de los uniformados.

Una vez dentro del inmueble, los policías procedieron a la detención del acusado por el supuesto delito de lesiones leves calificadas. Posteriormente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.