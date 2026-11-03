Milei viaja a España y se reunirá con el líder de Vox, pero no tendrá encuentros bilaterales con otros presidentes

El mandatario participará de la Cumbre Iberoamericana en Madrid y mantendrá un encuentro con Santiago Abascal, en medio de las tensiones diplomáticas con España y Brasil.

Hoy 18:54

El presidente Javier Milei viajará este martes por la noche a España para participar de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se desarrollará entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre. Durante su estadía, tiene previsto reunirse con Santiago Abascal, líder del partido Vox, aunque no mantendrá reuniones bilaterales con otros mandatarios.

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Según la agenda prevista, el jefe de Estado partirá a las 23 horas rumbo a Madrid, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Será su octavo viaje a España desde que asumió el Gobierno.

La participación de Milei en la cumbre se producirá en un contexto de fuertes diferencias políticas con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación distante desde el inicio de su gestión. Por el momento, no está previsto un encuentro bilateral entre ambos dirigentes.

En cambio, el mandatario argentino buscará reforzar sus vínculos con Santiago Abascal, referente de la derecha española y uno de sus principales aliados ideológicos en Europa. La reunión tendrá lugar en la antesala de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre en España.

La Cumbre Iberoamericana reunirá a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. Entre los principales temas previstos figuran la cooperación económica, la innovación, el desarrollo sostenible y los desafíos de seguridad.

Otro de los puntos de atención será la presencia del canciller brasileño Mauro Vieira, quien asistirá en representación de Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva no participará del encuentro, por lo que quedó descartada una reunión entre ambos mandatarios en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas.

De esta manera, Milei afrontará una nueva gira internacional con una agenda marcada por sus afinidades políticas y las tensiones con distintos gobiernos de la región, mientras busca fortalecer su presencia en el escenario internacional.