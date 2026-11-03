Alexis Mac Allister le abrió la puerta a un regreso a Boca: “Me quedé con ganas de jugar más tiempo”

El campeón del mundo reconoció que le quedó una cuenta pendiente tras su breve paso por el Xeneize y no descartó volver a vestir la camiseta azul y oro en el futuro. También mencionó a Argentinos Juniors y al club fundado por su familia.

Hoy 18:00

Alexis Mac Allister volvió a generar ilusión entre los hinchas de Boca Juniors. El mediocampista de Liverpool y de la Selección Argentina habló sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol argentino, especialmente al Xeneize, donde tuvo un paso breve durante 2019.

En una entrevista con Los Edul, el campeón del mundo en Qatar 2022 reconoció que su experiencia en el conjunto de la Ribera le dejó una sensación de deuda pendiente. “Me quedó la espina con Boca, que haya sido un tiempo tan corto, me quedé con ganas de jugar un poco más, se dio así y en el futuro nunca se sabe, pero me gustaría volver”, expresó.

El paso de Mac Allister por Boca duró apenas seis meses, en los que disputó 20 partidos, convirtió dos goles y entregó cuatro asistencias. Además, formó parte del plantel que consiguió la Superliga 2019/20. Su salida se produjo cuando Brighton, club dueño de su pase, decidió interrumpir el préstamo y llevarlo nuevamente a Inglaterra.

Sin embargo, Boca no sería el único destino que tiene en mente para una eventual vuelta al país. El volante también manifestó su deseo de regresar a Argentinos Juniors, institución en la que se formó y a la que considera fundamental en su carrera. “Es un club que me dio todo a mí y a mi familia”, señaló.

Además, mencionó al Deportivo Mac Allister, equipo fundado por su padre y su tío en La Pampa, con el sueño de compartir algún día una cancha con sus hermanos y primos.

Por ahora, el regreso al fútbol argentino no parece una posibilidad inmediata. El mediocampista atraviesa su presente en Inglaterra, donde continúa siendo parte de Liverpool, aunque sus declaraciones volvieron a encender la ilusión de los hinchas de Boca, que sueñan con volver a verlo con la camiseta azul y oro.