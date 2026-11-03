Entró a robar una vivienda, hirió al dueño con un cuchillo y terminó aprehendido

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio El Vinalar. El sospechoso, de 32 años, fue sorprendido mientras sustraía una lámpara de bajo consumo y atacó al propietario con un arma blanca. Vecinos lo redujeron hasta la llegada de la Policía.

Hoy 18:41

Un violento intento de robo se registró durante la madrugada del sábado en el barrio El Vinalar, en la zona sur de la Capital. Un hombre ingresó a una vivienda para sustraer una lámpara de bajo consumo, pero fue descubierto por el propietario y, al intentar escapar, lo atacó con un arma blanca y le provocó heridas en distintas partes del cuerpo.

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El episodio tuvo como damnificado a un empleado público de 50 años, quien se encontraba descansando cuando escuchó ruidos extraños provenientes del patio de su casa. Al salir para verificar qué sucedía, encontró a un desconocido que ya se había apoderado de una lámpara. Al enfrentarlo, ambos comenzaron a forcejear y, en medio de la pelea, el intruso extrajo de entre sus prendas una especie de sierrita, con la que le asestó varios puntazos y cortes en los brazos y las piernas para conseguir escapar.

La situación fue advertida por vecinos del sector, quienes acudieron en auxilio del propietario y lograron alcanzar al sospechoso en la vía pública. Allí lo redujeron y retuvieron hasta la llegada de los uniformados. Como consecuencia del enfrentamiento, ambos hombres necesitaron asistencia médica: el dueño de casa fue examinado por un facultativo, quien constató que presentaba lesiones cortantes en las extremidades, con un tiempo estimado de curación de 10 días. En tanto, el acusado tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanecía internado en la sala de shock room bajo custodia.

En el lugar del hecho se procedió al secuestro preventivo del arma blanca que habría sido utilizada durante la agresión. En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 45, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 3. La fiscalía de turno tomó intervención y dispuso que el hombre, de 32 años, permaneciera alojado en calidad de aprehendido, acusado de los delitos de robo y lesiones.