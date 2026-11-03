Inferiores de la LSF: se jugaron los cuartos de final y ya están los semifinalistas del Torneo Clausura

Las divisiones formativas de la Liga Santiagueña de Fútbol disputaron una nueva instancia de eliminación directa. Con los resultados registrados en Séptima, Octava, Novena y Décima, quedaron definidos los cruces de semifinales.

Hoy 18:38

El Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol ya tiene a sus semifinalistas. Durante el fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a los cuartos de final en las categorías Séptima, Octava, Novena y Décima, con partidos muy disputados y varios equipos que consiguieron avanzar a la próxima instancia.

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En Séptima División, Central Córdoba, Independiente de Fernández, Mitre Amarillo y Comercio Central Unidos lograron avanzar. En Octava, los clasificados fueron Comercio Central Unidos, Central Córdoba, Unión Santiago y Sarmiento.

Por su parte, en Novena División consiguieron el pasaje Central Córdoba, Mitre Negro, Sarmiento y Unión Santiago. Mientras que en Décima División avanzaron Central Córdoba, Comercio Central Unidos, Sportivo Fernández y Sarmiento.

Todos los resultados de los cuartos de final:

Séptima División

Central Córdoba 1 - Estudiantes Azul 0.

Independiente de Fernández 1 - Sportivo Fernández 1.

Mitre Negro 0 - Mitre Amarillo 0.

Comercio Central Unidos 2 - Sarmiento 1.

Octava División

Comercio Central Unidos 1 - Mitre Amarillo 0.

Central Córdoba 8 - Independiente de Beltrán 0.

Unión Santiago 2 - Mitre Negro 1.

Sarmiento 1 - Güemes 0.

Novena División

Central Córdoba 2 - Mitre 0.

Mitre Negro 1 - Mitre Amarillo 0.

Sarmiento 0 - Villa Unión 0.

Unión Santiago 1 - Comercio Central Unidos 0.

Décima División

Central Córdoba 3 - Mitre Amarillo 0.

Comercio Central Unidos 0 - Unión Santiago 0.

Sportivo Fernández 1 - Mitre Negro 1.

Sarmiento 2 - Vélez de San Ramón 0.

Así se jugarán las semifinales:

Séptima División

Central Córdoba vs. Mitre Amarillo.

Independiente de Fernández vs. Comercio Central Unidos.

Octava División

Comercio Central Unidos vs. Unión Santiago.

Central Córdoba vs. Sarmiento.

Novena División

Central Córdoba vs. Sarmiento.

Mitre Negro vs. Unión Santiago.

Décima División

Central Córdoba vs. Sportivo Fernández.

Comercio Central Unidos vs. Sarmiento.

De esta manera, el Clausura de las Inferiores santiagueñas entra en su etapa decisiva. Los equipos buscarán quedarse con un lugar en las finales y dar un nuevo paso en la lucha por el título de cada categoría.

Foto: El Show del Profe