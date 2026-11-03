Feriado por la visita del Papa: el 80% de los comercios santiagueños abrirá este lunes

La Cámara de Comercio e Industria difundió los resultados de una encuesta realizada entre sus socios sobre la actividad del 9 de noviembre. Además, recordó cómo se deberá liquidar la jornada para los empleados que trabajen durante el feriado nacional.

Hoy 18:27

El próximo lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país por la visita del papa León XIV a la Argentina. En Santiago del Estero, la actividad comercial tendrá una particularidad: la mayoría de los establecimientos consultados por la Cámara de Comercio e Industria decidió mantener sus puertas abiertas durante la jornada.

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Según los resultados de una encuesta oficial difundida por la institución, el 80% de los comercios socios abrirá sus puertas al público, mientras que el 20% restante optó por no desarrollar actividades. El relevamiento fue realizado para conocer cómo será la atención comercial durante la fecha.

Junto con los porcentajes, la entidad recordó que los empleadores que decidan trabajar deberán respetar las disposiciones laborales correspondientes a los feriados nacionales, contempladas en el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La legislación establece que durante los feriados nacionales rigen las normas correspondientes al descanso dominical. En caso de que un trabajador preste servicios, debe recibir la remuneración normal de un día laborable más una cantidad igual.

En términos prácticos, esto significa que quienes trabajen el lunes 9 de noviembre deberán cobrar el doble por esa jornada. En cambio, quienes no presten servicios durante el feriado tienen derecho a percibir la remuneración que les corresponde, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

La diferencia también es importante respecto de los días no laborables, ya que en esas fechas el régimen de pago es distinto: si el empleado trabaja, percibe el salario habitual, sin el adicional previsto para los feriados nacionales.

Desde la Cámara de Comercio e Industria pusieron a disposición de sus socios y comerciantes una línea de WhatsApp para responder consultas relacionadas con la modalidad de atención y la liquidación de la jornada. El número habilitado es 385 404-5271.

Qué pasará con las escuelas y los otros días de feriado

El Decreto 1103/2026 estableció un esquema de feriados especiales para acompañar las actividades y los operativos previstos durante la visita apostólica de León XIV, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre.

El lunes 9 será feriado nacional, por lo que tampoco habrá actividad escolar habitual en Santiago del Estero. La medida alcanza a todo el territorio argentino y fue dispuesta para facilitar la organización de los operativos de seguridad, logística y circulación, teniendo en cuenta también los desplazamientos laborales, educativos y comerciales.

El cronograma contempla otras dos jornadas con alcance limitado a determinadas jurisdicciones: el martes 10 será feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará únicamente a la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, en Santiago del Estero el único feriado establecido por la visita papal será el lunes 9 de noviembre. Tanto las actividades comerciales como las educativas retomarán su cronograma habitual el martes 10, salvo disposiciones particulares de cada institución.

La visita del pontífice incluirá celebraciones y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La misa multitudinaria del lunes se realizará en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.