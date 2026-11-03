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Argentina vs. Uruguay: cuánto cuestan las entradas para el amistoso en La Bombonera

La AFA confirmó los precios oficiales para el encuentro del próximo 13 de noviembre. La venta comenzará este miércoles 4, desde las 16, a través de Deportick.

Hoy 18:07

La Selección Argentina se enfrentará a Uruguay el próximo 13 de noviembre en La Bombonera y ya se conocieron los precios oficiales de las entradas para el amistoso. Los hinchas podrán adquirir sus localidades a partir del miércoles 4 de noviembre, desde las 16, mediante la plataforma Deportick.

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Los valores varían de acuerdo con la ubicación elegida, con entradas generales desde los 95.000 pesos y sectores preferenciales que alcanzan los 290.000 pesos.

Estos son los precios oficiales:

  • General: $95.000.
  • Menor a popular (hasta 10 años): $19.000.
  • Sector visitante: $160.000.
  • Platea alta: $140.000.
  • Platea media C, D y M: $180.000.
  • Platea baja L: $220.000.
  • Platea media A y B: $220.000.
  • Preferencial: $290.000.

Por otra parte, el canje de entradas se realizará desde el martes 10 hasta el jueves 12 de noviembre, en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó, en el horario de 9 a 15.

De esta manera, los hinchas ya conocen cuánto deberán pagar para presenciar un nuevo clásico rioplatense entre argentinos y uruguayos, que tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino.

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