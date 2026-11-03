Alpine vuelve a cambiar de piloto en la Fórmula 1: qué pasará con Franco Colapinto en Brasil

La escudería francesa realizará una nueva modificación en su alineación para el primer entrenamiento en Interlagos.

Hoy 17:31

Alpine volverá a realizar un cambio de piloto en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Brasil, aunque esta vez el afectado no será Franco Colapinto. La escudería francesa confirmó que el italiano Gabriele Minì se subirá al monoplaza de Pierre Gasly durante el primer entrenamiento libre en el circuito de Interlagos.

De esta manera, el argentino tendrá la posibilidad de participar de toda la actividad del viernes desde el comienzo, sin perderse la primera sesión de entrenamientos, como ocurrió en el Gran Premio de México, cuando debió ceder su butaca justamente a Minì para que el joven piloto tuviera su primera experiencia oficial en la categoría.

Ahora será el turno de Gasly de cumplir con esta exigencia reglamentaria de Alpine, que debe darle oportunidades a pilotos jóvenes durante las sesiones de entrenamientos libres. El francés recuperará su monoplaza para la segunda práctica, mientras que Colapinto podrá trabajar con normalidad en la puesta a punto de su A526.

El italiano volverá a tener una oportunidad en la máxima categoría después de su primera experiencia en México, donde completó 22 vueltas durante los 60 minutos de actividad y registró un tiempo de 1:19.946.

Así, Franco Colapinto afrontará el fin de semana del Gran Premio de Brasil con la posibilidad de aprovechar cada minuto en pista y continuar con la preparación de cara a una nueva fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.