Milei coincidirá con Macri en la misa del Papa en Palermo, en medio de las negociaciones entre LLA y el PRO

El Presidente participará junto a todo su Gabinete de la ceremonia que encabezará León XIV el lunes 9 de noviembre. Mauricio Macri fue invitado por el Gobierno porteño y su entorno no descarta su presencia. Además, Diego Santilli irá a Luján, donde coincidirá con Axel Kicillof.

Hoy 17:51

Javier Milei y Mauricio Macri podrían compartir la misa que el papa León XIV celebrará el próximo lunes 9 de noviembre en el barrio porteño de Palermo. La ceremonia, que tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, reunirá a funcionarios nacionales y autoridades de la Ciudad en medio de las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO por un eventual acuerdo electoral de cara a 2027.

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Fuentes oficiales confirmaron que el Presidente asistirá acompañado por la totalidad de su Gabinete. La celebración está prevista para las 11.30 y será uno de los principales actos abiertos al público durante la visita del pontífice a la Argentina. Por su parte, desde el entorno del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmaron que el expresidente recibió una invitación para participar. Aunque todavía no hubo una confirmación pública, cerca del líder del PRO no descartan su asistencia.

La posible coincidencia se producirá en un momento de diferencias entre el oficialismo y el partido fundado por Macri por las condiciones de una eventual alianza electoral. Si bien ambos espacios mantienen conversaciones, todavía no hay definiciones sobre las candidaturas, la distribución de lugares en las listas ni la estrategia que adoptarán en distritos clave como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO

La conducción del PRO busca preservar su representación política y evitar que un eventual acuerdo implique perder protagonismo dentro de la alianza. Por su parte, el oficialismo pretende consolidar su estructura territorial y avanzar en entendimientos con los sectores aliados antes de definir el armado electoral para 2027.

En ese escenario, Macri reconoció recientemente que todavía no hubo avances sustanciales en las negociaciones. Desde la Casa Rosada, en tanto, consideran prematuro cerrar compromisos electorales y buscan mantener separados los acuerdos parlamentarios de las discusiones sobre candidaturas.

La participación del expresidente en la misa tendrá, además, una particularidad institucional. El Gobierno nacional decidió no convocar a los exmandatarios a las actividades organizadas por la Casa Rosada durante la visita del Papa. Sin embargo, Mauricio Macri fue invitado por la administración porteña para la ceremonia de Palermo, por lo que podría compartir el mismo espacio con Milei, aunque por el momento no está prevista una reunión política entre ambos.

Santilli y Kicillof coincidirán en la misa de Luján

Otra de las coincidencias políticas se producirá el miércoles 11 de noviembre, cuando el papa León XIV celebre una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, prevista para las 10. Allí participará el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y también estará el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La presencia de representantes de ambas administraciones se dará en medio de las diferencias entre Nación y la provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno bonaerense vienen reclamando una audiencia con Milei y cuestionan las demoras en distintos trámites vinculados con el financiamiento provincial.

Entre los principales planteos de la gestión de Kicillof se encuentran los avales nacionales necesarios para acceder a operaciones de crédito. Desde la Provincia sostienen que no solicitan transferencias directas de fondos, sino las autorizaciones correspondientes para gestionar recursos mediante mecanismos aprobados por la Legislatura.

La coincidencia entre Santilli y Kicillof no implica, por el momento, que esté prevista una reunión entre ambos durante la celebración religiosa. Tampoco existe una confirmación de un encuentro entre el gobernador bonaerense y el Presidente.

La agenda de la visita papal también incluirá una misa en Córdoba el martes 10 de noviembre, a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. En esa jornada, el pontífice regresará posteriormente a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y será recibido por Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. La visita se extenderá hasta el miércoles 11, cuando el Papa encabezará la celebración en Luján y posteriormente partirá rumbo a Perú.

De esta manera, las actividades religiosas reunirán a referentes de distintos espacios políticos en un contexto marcado por las negociaciones electorales entre el oficialismo y el PRO, y por las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense.