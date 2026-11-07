Mauro Icardi no podrá acercarse a su hija Francesca por una orden judicial

La Justicia de Tigre dispuso una restricción de acercamiento y contacto por 45 días, tras una denuncia presentada por Wanda Nara por presuntas lesiones leves.

Hoy 17:08

El conflicto familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre ordenó una prohibición de acercamiento y contacto del futbolista respecto de su hija Francesca, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia por presuntas lesiones leves.

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La resolución, firmada por el juez Orlando Abel Díaz, establece que Icardi no podrá acercarse a menos de 100 metros de la niña ni permanecer a una distancia inferior a 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar en el que se encuentre.

Además, la disposición prohíbe cualquier intento de comunicación, ya sea de manera personal, por teléfono, redes sociales, aplicaciones de mensajería o mediante terceras personas. La medida tendrá una vigencia de 45 días corridos a partir de la notificación al jugador. En caso de incumplimiento, podría iniciarse una investigación por el delito de desobediencia.

En paralelo, la Justicia solicitó la intervención del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para que brinde asistencia a la menor. También tomó participación la Asesoría de Menores y se prevé el sorteo de un Juzgado de Familia para abordar cuestiones relacionadas con la guarda, la custodia, los alimentos y el régimen de comunicación.

La decisión judicial se conoció después de un episodio ocurrido en el barrio La Isla de Nordelta, donde efectivos policiales intervinieron tras recibir un llamado al 911 por una posible situación de violencia infantil.

De acuerdo con el acta policial, Wanda Nara les manifestó a los agentes que había recibido mensajes de su hija a través de iCloud, en los que la niña habría relatado una situación de agresión por parte de su padre.

La menor, de 11 años, habría contado que permanecía encerrada en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado. El episodio se produjo mientras estaba vigente una disposición judicial que establecía que debía permanecer con su progenitor hasta el próximo 16 de noviembre.

Según la reconstrucción policial, cuando los efectivos llegaron al domicilio, un hombre les respondió desde el interior que no autorizaba el ingreso. Poco después, Francesca salió de la vivienda llorando, sin calzado y con medias, y se acercó a su madre.

En ese momento, la niña habría pedido irse con Nara y manifestado que su padre la había golpeado y amenazado. La situación quedó registrada en el procedimiento policial.

Ante lo ocurrido, se solicitó una ambulancia para que la menor fuera examinada. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la atendió en el lugar y no constató lesiones de gravedad que justificaran su traslado. Sin embargo, habría recomendado realizar una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda.

La nueva restricción judicial se suma así a la disputa familiar que mantienen los padres de la niña y abre una nueva instancia de intervención de la Justicia en torno a la situación de Francesca.