El riesgo país superó los 900 puntos y crece la preocupación por la deuda argentina

El indicador de JP Morgan alcanzó las 939 unidades, su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Hoy 17:11

La deuda argentina volvió a quedar bajo la mirada de los mercados financieros. El riesgo país superó los 900 puntos básicos y llegó a las 939 unidades, un nivel que no se registraba desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 y que refleja la persistente cautela de los inversores frente al escenario económico local.

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El indicador elaborado por JP Morgan experimentó un fuerte deterioro durante los últimos meses. A mediados de julio había alcanzado los 403 puntos, su registro más bajo en ocho años, pero desde entonces acumuló un incremento de 536 unidades, más que duplicando su valor.

El movimiento se produjo en un contexto internacional complejo, marcado por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, la volatilidad de los mercados y una mayor búsqueda de activos considerados seguros. Estas condiciones redujeron el interés de los inversores por los bonos de economías emergentes.

Sin embargo, la situación argentina mostró un comportamiento más desfavorable que el de otros países de la región. La caída de los bonos soberanos locales fue más pronunciada, lo que amplió la diferencia entre el rendimiento que los mercados exigen para financiar al país y el que solicitan a otras economías emergentes.

Entre las principales preocupaciones aparecen la debilidad de la actividad económica, las dificultades para reducir la inflación por debajo del 1% mensual y las dudas sobre la disponibilidad de dólares para afrontar los compromisos de deuda previstos para 2027 y 2028.

Este panorama también tiene consecuencias sobre las posibilidades de financiamiento del Gobierno. Con el riesgo país en los niveles actuales, el Tesoro Nacional continúa sin poder acceder al crédito voluntario en los mercados internacionales, una alternativa que permitiría conseguir fondos para afrontar sus obligaciones financieras.

A su vez, la falta de financiamiento externo genera mayores exigencias sobre las reservas del Banco Central y suma presión sobre el frente cambiario. En ese contexto, los interrogantes económicos también se vinculan con la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Frente a la volatilidad financiera, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir tranquilidad y atribuyó parte de las preocupaciones de los inversores al escenario político. En ese sentido, sostuvo: “Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”.

Pese a las explicaciones oficiales, la evolución del riesgo país vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrenta la Argentina para recuperar la confianza de los mercados y conseguir mejores condiciones de financiamiento.