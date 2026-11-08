Conmoción en Icaño por otra tragedia en menos de 24 horas: un joven de 18 años murió tras ser atropellado en la Ruta 34

La víctima habría sido embestida por un vehículo de gran porte frente al colegio secundario de la localidad. El hecho ocurrió apenas un día después del accidente que le costó la vida a Kiara Seifer.

Hoy 09:23

Una nueva tragedia vial conmociona a la localidad de Icaño, departamento Avellaneda. Este domingo 8 de noviembre se conoció la muerte de un joven de aproximadamente 18 años, supuestamente de apellido Gorosito, quien habría sido atropellado por un vehículo de gran porte sobre la Ruta Nacional 34.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se habría producido frente al colegio secundario de la localidad, donde la víctima fue encontrada tendida sobre el asfalto con heridas de extrema gravedad. Hasta el momento, no se pudo establecer si el vehículo involucrado fue un camión o un colectivo, ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.

La identidad completa del joven todavía no fue confirmada oficialmente, aunque trascendió que su apellido sería Gorosito. Se aguardan mayores precisiones de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

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Dos muertes en menos de 24 horas sobre la Ruta 34

La noticia genera una profunda conmoción entre los vecinos de Icaño, debido a que se trata de la segunda víctima fatal en menos de 24 horas sobre la misma ruta nacional.

Durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, Kiara Seifer, de 18 años, perdió la vida tras un violento choque entre una motocicleta y un camión Iveco, ocurrido en la intersección de la Ruta 34 y la avenida Boulevard República.

La joven fue trasladada de urgencia al hospital de Añatuya, donde se confirmó su fallecimiento. Su acompañante también resultó herida y recibió atención médica.

Kiara era una joven muy querida en la comunidad, donde había sido reina del carnaval, modelo y bailarina. Su repentina muerte provocó numerosas muestras de dolor en las redes sociales.

Con este nuevo episodio, Icaño vuelve a quedar de luto por una tragedia vial, mientras crece la preocupación por los siniestros fatales registrados sobre la Ruta Nacional 34 en apenas dos jornadas.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del último hecho y establecer qué vehículo estuvo involucrado en la muerte del joven.