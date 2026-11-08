Denisse González preocupa a sus seguidores tras ser internada por quinta vez: qué contó sobre su salud

La ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para compartir cómo atraviesa este proceso y habló de la búsqueda de un tratamiento adecuado.

Hoy 08:54

Denisse González volvió a quedar internada por quinta vez debido al problema de salud que enfrenta desde hace varios meses.

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La exparticipante de Gran Hermano compartió una foto desde la clínica y les contó a sus seguidores que continúa buscando un tratamiento que le permita estabilizarse.

“Vamos por la quinta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo, pero seguimos en esa. En unos días ya me voy a casita, así que quédense tranquilos”, escribió en sus historias de Instagram.

La publicación generó preocupación entre sus seguidores, por lo que su novio, Bautista Mascia, también salió a llevar tranquilidad.

“Estamos bien, no se preocupen”, expresó el cantante en una historia que compartió en sus redes sociales, luego de que la imagen de Denisse desde el sanatorio despertara inquietud entre quienes siguen de cerca su situación.