El próximo miércoles los empleados públicos cobran la segunda cuota del bono de fin de año

Tal como lo anunció oportunamente el gobierno de Santiago del Estero, los 800 mil pesos estarán disponibles el próximo miércoles 11 del corriente mes.

Hoy 08:54

El cronograma de pagos del bono de fin de año a los empleados de la administración pública de Santiago del Estero continuará esta semana con la acreditación de la segunda cuota de 800 mil pesos.

Como se recordará, en septiembre pasado el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció el cronograma de pagos previsto para los trabajadores estatales hasta fin de año, con un bono de $2.400.000, que será abonado en tres partes.

La primera cuota del bono se hizo efectiva el mes pasado y la segunda se pagará este miércoles 11. La tercera, de acuerdo a lo informado oportunamente, se abonará el jueves 10 de diciembre.

En el anuncio difundido en redes sociales, el primer mandatario provincial también confirmó que el aguinaldo será abonado el martes 22 de diciembre, mientras que el sueldo correspondiente a diciembre será depositado el miércoles 30 de diciembre.