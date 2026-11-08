Tragedia en Córdoba: hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 6 años en un río

El cuerpo de la turista fue rescatado el viernes, mientras que el del niño apareció al día siguiente. La primera autopsia reveló los primeros indicios sobre las causas de las muertes.

Hoy 08:50

Una mujer de 39 años y su hijo de 6 fueron encontrados muertos en el río Cosquín, en la localidad cordobesa de Villa Caeiro, a la altura del balneario La Pasarela.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, madre e hijo fueron identificados como Noelia Rocío Sánchez y Benicio Sánchez. Eran de Roldán, Santa Fe, y habían viajado a las sierras para visitar a familiares.

El primer hallazgo ocurrió el viernes, cerca de las 15:30, cuando las autoridades rescataron del agua el cuerpo de la mujer.

Durante las primeras tareas de investigación, los efectivos encontraron entre sus pertenencias objetos y documentación que correspondían al nene. Ese dato llevó a desplegar un operativo para localizarlo, con la participación de la Policía de Córdoba y los equipos de rescate.

Después de varias horas de rastrillajes en el río, los rescatistas encontraron el cuerpo de Benicio el sábado, alrededor de las 9:30.

En cuanto a las pericias forenses, el informe preliminar de la autopsia estableció que Noelia murió por asfixia por inmersión. Por el momento, se aguardan los resultados de los estudios realizados al nene para determinar qué provocó su muerte.

La investigación busca establecer en qué circunstancias la mujer y su hijo terminaron en el río. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen.